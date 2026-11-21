A pocas hora de poner en marcha el encuentro, entre Boca Juniors ante Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026 con un escenario que promete sentirse más propio que neutral. La diferencia en la venta de entradas entre ambos equipos es contundente, el Xeneize adquirió alrededor de 40.000 tickets, mientras que el conjunto brasileño apenas llegó a los 8.000. Así, este sábado en Barranquilla se espera una marcada mayoría de hinchas del equipo argentino.

La Conmebol había asignado 12.000 populares para cada finalista, con un valor de 90 dólares. Sin embargo, la respuesta de los fanáticos fue muy distinta. El cuadro de La Ribera agotó hace tiempo la totalidad de las localidades disponibles en el Sector Norte, mientras que el Galo no completó el Sector Sur, en medio de un presente futbolístico que no llega de la mejor manera a la definición continental.

La diferencia no se limita a las populares. Las plateas, con precios de 180 dólares para la categoría 2 y 250 para la categoría 1, fueron adquiridas mayoritariamente por público colombiano. Y en Barranquilla ya quedó expuesta la simpatía de muchos de esos hinchas por Boca, que también recibirá un importante respaldo local en una final que se disputará lejos de la Argentina.

El estadio de Junior tendrá este sábado 21 de noviembre una capacidad de 65.000 espectadores por primera vez desde su ampliación. Con los números de venta y la distribución del público como referencia, la estimación es que entre el 70 y el 80 por ciento de las tribunas estén ocupadas por simpatizantes xeneizes, una proporción que lo haría local.

En la previa de un partido que definirá al campeón de la Sudamericana, Boca ya ganó una pulseada fuera de la cancha: movilizó a decenas de miles de personas, agotó su sector y tendrá un acompañamiento que promete hacerse sentir desde el primer minuto. Atlético Mineiro, en cambio, afrontará la definición con una presencia mucho menor de su público, en un estadio que, por el color de sus tribunas, tendrá mucho más de azul y oro que de blanco y negro.