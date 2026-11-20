Boca Juniors y Atlético Mineiro se medirán este sábado desde las 19.30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Junior de Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana y este viernes se probará el sistema de refrigeración que se incorporó para que la humedad y las altas temperaturas no perjudiquen tanto a los futbolistas.

El estadio incorporó un innovador sistema de ventilación durante las obras de modernización para combatir las altas temperaturas y la humedad características de la ciudad. Se trata de los denominados "túneles canadienses", como los llamó el alcalde Alejandro Char, un mecanismo que permite renovar el aire y reducir la temperatura del recinto sin necesidad de recurrir a equipos de aire acondicionado convencionales.

A través de ventiladores estratégicamente ubicados se capta aire del exterior que luego es impulsado a través de conductos hacia distintos sectores del estadio, incluidos las tribunas y el campo de juego. De esta manera, se genera una corriente constante que favorece la circulación del aire y evita que el calor se concentre en la zona de juego.

A medida que el aire ingresa y circula por el escenario, desplaza hacia las zonas superiores el aire más caliente, que finalmente es expulsado al exterior. Según explicó Char, este mecanismo podría reducir entre cuatro y seis grados centígrados la temperatura dentro del estadio.

Su funcionamiento no depende de equipos de refrigeración tradicionales, sino de la circulación y renovación permanente del aire, lo que también permite evitar los elevados costos operativos de un sistema de aire acondicionado convencional.

La instalación cobra especial relevancia por las condiciones climáticas de Barranquilla, donde las altas temperaturas se combinan con una elevada humedad ambiental. Además, durante la remodelación se decidió bajar cuatro metros el nivel del campo de juego, por lo que también fue necesario contemplar alternativas para evitar la acumulación de calor en ese sector.

El beneficio de esta tecnología será importante de cara al partido entre Boca y Atlético Mineiro. El plantel del Xeneize se había entrenado allí el jueves y los jugadores sufrieron la humedad, pese a que hacía solo 29 grados.

Para este sábado se espera en Barranquilla una temperatura máxima de 32 grados centígrados, con una sensación térmica que podría alcanzar los 38 durante las horas previas al encuentro. A esto se sumará una humedad relativa cercana al 76%, un factor que puede incrementar la exigencia física para los futbolistas.