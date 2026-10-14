El excampeón mundial de peso mediano Jorge Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un Bingo de Morón. Pese a recibir los primeros auxilios, falleció en el lugar. “Roña” o “Locomotora”, tuvo vínculos cercanos con la zona, donde peleó dos veces , una de ellas ante Bruno “La Bestia” Godoy.

El 8 de julio del 2000, el estadio Ruca Che fue testigo de una esperada revancha entre ambos boxeadores que se había enfrentado hacía 9 años atrás en Salta, con victoria de Castro en el 5to asalto. En Neuquén, “Locomotora” volvió a imponerse por K.O. en categoría Crucero, en el quinto raund, ante un estadio que lució de gran forma en espectadores.

En aquella oportunidad, el nacido en Caleta Olivia rindió homenaje a Rodrigo, cantante de cuarteto que había fallecido hacía pocos días, ingresando con “la mano de dios” y una remera que le había regalado el músico. Tras un trabaje de demolición en los primeros round, llegó derechazo pleno que mandó a Godoy a la lona, segundos antes que terminara el asalto, pero ni la campana salvó al boxeador local, que no salió al quinto.

Relación de gran amistad entre dos apasionados del boxeo.

“Peleo con él desde cuando era número 1 del mundo y campeón. Más allá de haber perdido, siento el placer de haber peleado con él, porque era un fenómeno el negro”, dijo Bruno Godoy, con quien coincidió en varios lugares, con velada de box mediante.

El primer antecedente de “Roña” Castro fue el 18 de octubre de 1997, cuando superó a Nicasio Moray Martínez por puntos.

Posteriormente, en febrero de 1998, llegó la esperada revancha ante Johan Davis Jackson , a quien derrotó en las tarjetas, luego de que el estadounidense cayera en el 1ro y 4ro round. La pelea tenía un tinte especial luego de lo que fue la primera en 1994, cuando el argentino parecía estar al borde del KO, cuando sacó una potente mano que mandó al norteamericano a la lona.

Jorge Castro se retiró con un total de 143 peleas disputadas, 130 triunfos, (90 por KO) 11 derrotas y tres empates.