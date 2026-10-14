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Tristeza en el boxeo

Murió Jorge “Roña” Castro a los 59 años tras sufrir una descompensación en un bingo de Morón

El deporte argentino está de luto por la muerte del “Roña” Castro, una de las figuras más reconocidas del pugilismo nacional. Tras su carrera deportiva, el exboxeador impulsó una red de comedores en el conurbano bonaerense y proyectaba abrir uno nuevo en Morón.

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Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 14 de octubre de 2026 a las 06:55
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Jorge “Roña” Castro murió este miércoles a los 59 años tras sufrir una descompensación en un bingo de Morón.

El exboxeador argentino Jorge “Roña” Castro murió este miércoles 14 de octubre, a los 59 años, luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en un bingo de la localidad bonaerense de Morón. La noticia fue confirmada por fuentes policiales.

Castro, una de las figuras más reconocidas del boxeo argentino, se consagró campeón mundial de la categoría mediano y construyó una extensa trayectoria dentro del deporte. Su otro apodo, “Locomotora”, quedó ligado a su estilo aguerrido y a una carrera que lo convirtió en un referente del pugilismo nacional.

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, el exboxeador también logró trascender el ámbito deportivo por su compromiso social. Durante la pandemia, impulsó una red de comedores comunitarios en el conurbano bonaerense para asistir a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

En los últimos años, Castro había profundizado su trabajo solidario y se había instalado en Morón, donde tenía previsto poner en marcha un nuevo comedor. Su labor comunitaria se convirtió en una parte importante de su vida después de dejar la competencia profesional.

Cómo fueron sus últimas horas

Según el parte policial, “Roña” Castro se encontraba en la sala de máquinas del bingo de Morón cuando sufrió la descompensación. Un médico del servicio de asistencia que acudió al lugar constató su fallecimiento

De acuerdo con el informe, el exboxeador padecía diabetes y el episodio habría estado relacionado con su tratamiento con insulina. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón, que interviene para determinar las circunstancias de su muerte.

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