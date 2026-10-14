Jorge "Roña" Castro murió este miércoles a los 59 años en un bingo de Morón. Para el boxeo argentino, fue un campeón mundial y un personaje irrepetible. Para Caleta Olivia, fue algo mucho más grande: era la ciudad misma.

Nació el 18 de agosto de 1967 en esa ciudad santacruceña que por aquel entonces era un pueblo petrolero en pleno crecimiento. Decir Jorge "Roña" Castro era decir Caleta Olivia en cualquier rincón del país. Todo el mundo conocía a la ciudad por él.

La infancia en la Patagonia que marcó su vida

La infancia de Jorge "Roña" Castro en la Patagonia estuvo atravesada por la pobreza. Su padre se fue de la casa y, en un momento, se lo llevó a Catamarca. Allí vivió situaciones de violencia y desnutrición que lo marcaron para siempre. "Mi viejo chupaba, el alcohol lo perdía y me molía a trompadas. No comía, estaba como raquítico", recordó años después.

La Roña Castro y una vida de película, de una infancia difícil a la gloria del boxeo mundial.

Su madre lo trajo de vuelta a Caleta Olivia al ver los signos de desnutrición. En la Patagonia encontró refugio y, también, su primer contacto con el boxeo. A los 14 años decidió que quería ser boxeador. Su madre se negó a firmarle la autorización. Él convenció a un vecino que imitaba firmas y consiguió el permiso igual.

De Caleta Olivia al Luna Park y al mundo

El joven "Roña" —apodo que le pusieron por las peleas callejeras— empezó a foguearse en el Polideportivo de Caleta Olivia. Debutó como profesional el 14 de febrero de 1987 y mantuvo una racha invicta de 37 peleas.

En diciembre de 1989, encabezó la velada con la que el Luna Park reabrió sus puertas al boxeo después de ocho años de inactividad. Derrotó a Miguel "Puma" Arroyo y ese combate le abrió las puertas del mercado internacional.

Su consagración llegó el 12 de agosto de 1994, cuando venció a Reggie Johnson y se quedó con el cinturón mundial mediano de la AMB. Se convirtió en el primer santacruceño campeón del mundo.

Pero la noche que lo inmortalizó fue el 10 de diciembre de 1994 en Monterrey, México. Ante John David Jackson, Jorge "Roña" Castro estaba perdido: los dos ojos casi cerrados, el médico a punto de detener la pelea. En el noveno asalto, sacó un zurdazo que derribó a su rival y dio vuelta el combate. Lo bautizó "La mano de Dios", en homenaje a Maradona.

El regreso permanente a la Patagonia

A pesar de radicarse en Buenos Aires, Jorge "Roña" Castro nunca cortó el vínculo con Santa Cruz. Volvía cada vez que podía. "Es lindo volver de nuevo a la provincia de uno", dijo en mayo de este año, cuando visitó Río Gallegos para organizar un Festival de Boxeo en el Gimnasio Juan Bautista Rocha.

Ese festival no fue un evento aislado. Jorge "Roña" Castro organizó la velada a través de su productora "Locomotora Box", con el acompañamiento del Municipio de Río Gallegos. Participaron boxeadores de Río Grande, Trelew, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Gobernador Gregores, 28 de Noviembre y Chile. Fue una fiesta del boxeo patagónico.

En agosto, volvió a Caleta Olivia. Se reunió con el intendente Pablo Carrizo y se comprometió a enviar elementos para las escuelas de boxeo y una partida de alimentos para instituciones que dependen de la comuna.

Concejal de Caleta Olivia y embajador de su tierra

Jorge "Roña" Castro no solo fue un visitante ilustre de Caleta Olivia. En 1996, durante la gobernación de Néstor Kirchner, fue concejal de la ciudad. Es decir: no solo representó a la Patagonia en el ring, también lo hizo en la política local.

Su ciudad le devolvió el cariño con reconocimientos concretos. En 2007, la Escuela Municipal de Boxeo del Complejo Ingeniero Knudsen —donde él había debutado como amateur— pasó a llevar su nombre. El intendente Fernando Cotillo descubrió una placa en su honor.

En junio de 2020, la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó un reconocimiento a su trayectoria, destacando que "nunca olvidó sus raíces" y que fue "el primer santacruceño campeón del mundo".

Ese mismo año, el diputado José Luis Garrido presentó el "Proyecto de Ley Locomotora", destinado a reconocer a deportistas formados en Santa Cruz que hayan alcanzado el más alto nivel. El legislador explicó que era "una forma de agradecimiento al campeón más importante que tiene nuestra Provincia" y "una manera de incentivar a todos los futuros campeones".

"A Caleta la veo igual"

En octubre de 2023, Jorge "Roña" Castro volvió a Caleta Olivia por última vez en vida. Recorrió el Complejo Ingeniero Knudsen, el mismo gimnasio donde había empezado todo. "Hacía mucho tiempo que no venía acá, fue como una sensación muy linda. Me acordé de muchas cosas y de tantas peleas. Sentí una emoción terrible por lo que hice y lo que pasé", contó.

Ese día también reflexionó sobre su relación con la ciudad. "Hice conocer a mi ciudad por todo el mundo y es lindo que la gente me recuerde. A Caleta la veo igual", dijo.

El campeón del pueblo

Jorge "Roña" Castro murió lejos de Caleta Olivia. Pero el vínculo con su tierra nunca se rompió. Fue concejal, organizó festivales, envió ayuda, volvió cada vez que pudo.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, lo despidió con una frase que resume todo. "Se fue uno de los nuestros, un caletense que deja un gran legado en el deporte nacional e internacional".

Para Caleta Olivia, Jorge "Roña" Castro no fue solo un campeón mundial. Fue el hombre que puso a la ciudad en el mapa. El que nunca dejó de ser "El Roña". El que, como él mismo dijo, se llevó "el cariño de mi pueblo argentino".