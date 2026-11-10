La Selección argentina comenzó a transitar una nueva etapa. Sin Lionel Messi entre los convocados, pero con Emiliano “Dibu” Martínez presente, el equipo dirigido por Lionel Scaloni puso primera en el predio de Ezeiza para preparar sus últimos dos compromisos internacionales del año.

Los 28 futbolistas convocados fueron llegando durante la jornada del lunes y, por la noche, recibieron la bienvenida del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien compartió un encuentro con el plantel y el cuerpo técnico. Este martes, desde las 10, el seleccionado llevó adelante su primera práctica de cara a la última fecha FIFA del calendario.

La principal particularidad de esta convocatoria pasa por la ausencia del histórico capitán, Lionel Messi. Sin el máximo referente de los últimos años, el equipo tendrá la oportunidad de mostrar nuevas alternativas y empezar a darle protagonismo a futbolistas que buscan ganarse un lugar en el ciclo de Scaloni.

Una de las imágenes de la concentración tuvo como protagonista al Dibu Martínez. El arquero, que sufrió una lesión en el rostro y continúa con su recuperación, se presentó en Ezeiza y se sumó a la delegación. Fiel a su personalidad, también se tomó con humor la situación y aseguró que sigue “fachero como siempre”.

Entre los nombres que se sumaron a la concentración aparecen Nicolás Paz, una de las alternativas que despierta expectativas y que podría convertirse en uno de los candidatos a llevar la camiseta número 10; Lisandro Martínez, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni, entre otros.

Dos compromisos para cerrar el año

La agenda de Argentina tendrá dos desafíos. El primero será nada menos que frente a Uruguay, un viejo conocido y rival histórico del Río de la Plata. El encuentro se disputará el viernes 13 de noviembre, desde las 20, en La Bombonera.

El segundo compromiso llegará el martes 17, cuando el conjunto nacional se traslade a Córdoba para enfrentar a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, que volverá a recibir a la Selección en el interior del país. El horario todavía no fue confirmado.

En el banco argentino, Lionel Scaloni continuará al frente del proyecto, con su continuidad prácticamente asegurada. Por su parte, Uruguay afrontará una nueva etapa bajo la conducción técnica de Diego Forlán, una figura conocida por el fútbol argentino tras su paso como jugador por Independiente.

Un abrazo especial en Ezeiza

La jornada también tuvo un momento emotivo. Tapia compartió en sus redes sociales un abrazo con Scaloni, quien atraviesa días difíciles tras el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti, de 74 años, en la localidad santafesina de Pujato.

En su momento, el presidente de la AFA le había dedicado un mensaje de acompañamiento al entrenador: “Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá”.

Con dos amistosos por delante, la ausencia de Messi como principal novedad y varias caras nuevas en escena, Argentina empieza a mirar hacia adelante. La última fecha FIFA del año será una oportunidad para probar variantes, evaluar alternativas y seguir preparando el camino hacia los próximos desafíos.