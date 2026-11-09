Después de la derrota del Atlético de Madrid por 2-1 ante Barcelona como local, Giuliano Simeone opinó sobre los candidatos a heredar la camiseta número 10 de Lionel Messi en la Selección Argentina y no dudó en elegir a Julián Álvarez como su principal opción. El delantero respaldó a la Araña para que se haga cargo del histórico dorsal que Leo deja tras su retiro y expresó: “Si Juli se anima a ponerse la 10 en la Selección, le quedaría perfecto”.

El extremo, que marcó el gol de su equipo en la caída ante Barcelona por LaLiga en el Riyadh Air Metropolitano no se quedó solamente con esa frase y explicó los motivos de su elección: “Es un jugador extraordinario, que tiene muchísima calidad. Hace jugar al equipo, hace un gran trabajo también defensivamente, hace goles, es muy completo... No me extrañaría para nada si la usa él”. En su tanto de ayer para el Atlético fue justamente Álvarez quien lo asistió.

De esta manera, el hijo del Cholo coincidió con Cristian Romero, quien días atrás también había señalado al delantero cordobés como candidato para quedarse con el número que utilizó Messi durante tantos años. “Se la daría a Juli porque lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, buen chico y las condiciones la tiene”, había manifestado el defensor, ahora capitán de la Selección Argentina tras las salidas de la Pulga y Nicolás Otamendi.

Por ahora, en la primera fecha FIFA de la Selección Argentina sin Messi, la decisión fue postergada por el cuerpo técnico y la '10' seguirá vacante. Tras su último partido con la camiseta albiceleste el 6 de octubre ante Benín, el astro argentino y máximo artillero del combinado nacional seguirá siendo el último que la portó y los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica tendrán ese número vacante.

Que dijo el Cholo sobre Julián

Otro que tuvo palabras para la Araña fue su entrenador, Diego Simeone. Si bien Álvarez protagonizó la jugada que derivó en el primer gol del Atlético, desperdició también un par de chances que pudieron torcer el rumbo del encuentro que el Colchonero perdió ante Barcelona, y el DT lo reconoció. "En el segundo tiempo tuvo la situación esta que comentamos que se la tiró por arriba al portero y el centro a Baena también es de él. Así que, ¿qué más le podemos pedir? Lo queremos y lo vamos a esperar", expresó el Cholo, quien igualmente dejó en claro la importancia del cordobés en su plantel: "Para llegar a lo que queremos necesitamos a Julián Álvarez; si no, no llegamos".