Selección Argentina: Cronograma y novedades para la doble fecha FIFA

La Selección Argentina se prepara para afrontar la doble fecha FIFA de noviembre, la primera luego del retiro de Lionel Messi del elenco nacional. La Albiceleste enfrentará a Uruguay el viernes 13 en La Bombonera y el martes 17 se medirá ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba capital.

El cronograma oficial publicado por la AFA indica que los futbolistas convocados arribarán al país durante la jornada de este lunes. El martes comenzará la actividad y el combinado nacional tendrá su primer entrenamiento a puertas cerradas a las 10 de la mañana en el predio de Ezeiza.

El miércoles se llevará a cabo la práctica vespertina a partir de las 17, la cual será abierta para la prensa. El plantel se entrenará por última vez antes del duelo con la Celeste el jueves a las 17, también a puertas cerradas. Ese día el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, brindará una conferencia de prensa en Ezeiza, pero aún no se confirmó si será antes o después de la práctica.

La primera convocatoria de Scaloni en la era post Messi

El cronograma de la Selección Argentina

Lunes 9: Arribo de jugadores (sin actividad)

Martes 10: Desde las 10, entrenamiento cerrado

Miércoles 11: A las 17, entrenamiento

Jueves 12: A partir de las 17, entrenamiento cerrado y conferencia de prensa del director técnico Lionel Scaloni en horario a confirmar

La lista de 28 jugadores elaborada por el oriundo de Pujato no presenta sorpresas significativas, sino que se trata de una nómina bastante ‘lógica’. Una de las novedades es la presencia de Aaron Anselmino, zaguero central surgido de las inferiores de Boca y que actualmente milita en el Chelsea, quien recibió su primer llamado en el combinado nacional.

También se destacan las reapariciones de Gonzalo Montiel y de Mariano Trolio, quienes volvieron a ser considerados por el entrenador. Emiliano Martínez, quien fue operado después de su escalofriante lesión de mandíbula y, si bien aún no volvió a jugar en Chelsea, también forma parte de la lista e intentará sumar minutos en alguno de los dos amistosos.

Gonzalo Montiel volvió al predio de Ezeiza por la nueva convocatoria de Scaloni

Al margen de Lionel Messi, quien disputó su último encuentro con la celeste y blanca el pasado 6 de octubre ante Benín en el Monumental, las ausencias más llamativas son las de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes tampoco habían sido convocados para la última ventana internacional. El cuerpo técnico busca imponer un recambio y tanto el volante del Inter Miami como el futbolista del Betis corren de atrás ante este panorama.

Además, se suman las bajas de Lautaro Martínez, Cristian Romero y Nicolás González por lesión y de Nahuel Molina y Leandro Paredes, quienes aún deben purgar fechas de suspensión por los incidentes luego de la derrota ante España en la final de la última Copa del Mundo.