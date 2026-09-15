En busca de las semifinales, Boca visita a São Paulo este martes desde las 21.30 por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize llega con ventaja al duelo en el estadio Morumbí después del 1-0 conseguido en La Bombonera y pretende llegar entre los cuatro mejores, donde el que gane se cruzará al vencedor de Vasco da Gama-Independiente Santa Fe.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesita un empate para avanzar de ronda, mientras que una derrota por un gol llevará la serie a los penales. Después de vencer 3-1 a Central Córdoba con una formación alternativa por el Torneo Clausura, el once de hoy será parecido al del pasado martes, con la novedad del retorno de Milton Delgado, quien superó una distensión y está listo para ser titular.

Milton Delgado retorna en el duelo clave ante São Paulo. (Foto: Getty)

Por su parte, São Paulo llega obligado a buscar la victoria. El conjunto dirigido por Dorival Júnior tendrá que ganar por dos goles para clasificarse directamente a las semifinales, mientras que un triunfo por un tanto dejará la definición en manos de los penales. La gran baja será su capitán y ex jugador de Boca, Jonathan Calleri, que fue suspendido por acumulación de tarjetas después de haber sido amonestado en el partido de ida.

Posibles formaciones

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Lucas Ramón, Pablo Maia, Marcos Antonio, Iago; Luciano; Artur y André Silva. DT: Dorival Júnior.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

TV: ESPN y Disney+.

Estadio: MorumBIS.

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).