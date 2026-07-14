El fútbol de élite hace tiempo que dejó de vender únicamente camisetas y botines. Hoy, los atletas de primera línea operan como corporaciones multiplataforma capaces de mover la aguja de mercados completamente ajenos al deporte. El último gran caso de estudio en las escuelas de negocios lo protagoniza Erling Haaland. El delantero noruego del Manchester City no solo rompe redes en la Premier League, sino que transformó una necesidad estética de su juego —sufrir el pelo largo sobre la cara— en un lucrativo negocio global a través de su alianza con la marca de accesorios Bon Dep, creadores de las famosas colitas de pelo Kknekki.

Lo que comenzó como un detalle orgánico en las transmisiones de televisión (las cámaras enfocando el momento exacto en que el delantero se ata el pelo antes de un tiro libre o festeja un gol con su cabellera al viento) mutó rápidamente en una estrategia de posicionamiento comercial. Haaland ingresó no solo como embajador, sino también como accionista de la firma noruega, elevando un accesorio de uso cotidiano al estatus de fenómeno pop global.

Erling Haaland transforma su estilo en un negocio global exitoso

ADN escandinavo, la visión de su fundadora y manufactura global

Para entender la magnitud del negocio, es necesario analizar la ingeniería y la historia detrás del accesorio. Bon Dep es una empresa noruega, fundada en Oslo en 2012 por la emprendedora Vibeke Grønseth. La inspiración de Grønseth nació de una filosofía puramente nórdica y de una búsqueda personal: existía una necesidad insatisfecha en el mercado de accesorios que combinaran una estética sofisticada con una verdadera durabilidad para el día a día. Bajo esa premisa, diseñó un modelo de negocio enfocado en transformar objetos cotidianos en piezas de excelente calidad. El propio nombre de la marca, una cruza entre el francés y el noruego, funciona como una declaración de principios de su fundadora, ya que significa "buen comienzo".

Sin embargo, el verdadero secreto del producto estrella que Grønseth impulsó, las Kknekki, radica en una cadena de valor europea con escala internacional. Aunque el cerebro de la compañía opera desde Escandinavia bajo la dirección de su fundadora, las famosas bandas elásticas se tejen originalmente mediante una técnica de trenzado única en maquinarias especiales utilizando un hilo elástico de alta calidad proveniente de Francia. Este material está diseñado específicamente para no cortar el cabello, no perder la elasticidad y resistir el agua, una característica técnica indispensable para un futbolista de alto rendimiento que transpira durante los 90 minutos de partido.

Para sostener la explosión de la demanda mundial que generó el "efecto Haaland", la firma liderada por Grønseth apoya su fabricación a gran escala y ensamblaje final en centros de producción asiáticos, logrando un equilibrio perfecto entre el diseño de autor escandinavo y la eficiencia de la cadena de suministro global.

Parte del éxito de este accesorio reside también en su accesibilidad y posicionamiento de precio. A pesar de su diseño europeo y el aval de una superestrella global, las colitas de pelo Kknekki se comercializan a un valor muy competitivo, rondando los 6 u 8 euros la unidad (o en packs que promedian los 12 a 15 euros según la combinación de colores). Esta accesibilidad económica convierte al producto en un fenómeno de compra impulsiva y masiva, permitiendo que cualquier fanático acceda al mismo accesorio exacto que utiliza el jugador mejor pago de la Premier League sin barreras presupuestarias.

Erling Haaland transforma su estilo en un negocio global exitoso

La escala de un negocio en plena expansión

Lejos de sostener una costosa red de tiendas propias, el modelo de negocios de la firma se apoya en una sólida capilaridad de canales digitales directos al consumidor y alianzas estratégicas con tiendas multimarca de diseño, boutiques de lujo y cadenas deportivas de Europa.

La ambición de la firma no es menor: tras adquirir la propiedad total de la marca Kknekki en 2024 (que originalmente nació en Corea del Sur en 1987) e incorporar a Haaland al paquete accionario, la mesa directiva de la compañía proyecta duplicar su volumen de facturación anual. El plan marcha sobre ruedas. Tras el lanzamiento de la colección cápsula inspirada en el atacante del Manchester City durante el Mundial de 2026, las plataformas online de la empresa reportaron incrementos de tráfico superiores al 310%, provocando quiebres de stock inmediatos en los principales puntos de venta.