En una de esas noches para el olvido, Argentina cayó por 4-0 ante Colombia en la final del Sudamericano Sub-17 en Paraguay. No obstante, más que la dura derrota con tres expulsados, lo que trascendió fue una desafortunada frase en caliente de uno de los chicos argentinos que lamentablemente y por un error de la transmisión televisiva le fue atribuida a Felipe Echenique, quien ni jugó el encuentro pero ligó indirectamente una oleada de críticas de propios y rivales al viralizarse estos dichos.

Lejos estuvieron de calmarse los ánimos con el silbatazo final y la derrota con las declaraciones Julio Coria, defensor de la albiceleste, el verdadero autor: “No doy a decir nada, es cosa de nosotros. Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper bien el o… como hacemos siempre”, un exabrupto sorprendió hasta al propio periodista que lo estaba entrevistando. El problema fue que en el momento de los dichos del juvenil de 17 años surgido de Boca la placa televisiva puso el nombre "Felipe Echenique", generando innumerables respuestas insultando al defensor de Lanús, además muchísimas noticias levantadas con su nombre.

Noche olvidable para Argentina

En la cancha, los dirigidos por Diego Placente fueron claramente superados por su rival y manifestaron los nervios por la derrota de la peor forma: tres futbolistas fueron expulsados y en el final hubo una gresca generalizada. Antes de la media hora del complemento, Mateo Mendizabal vio la roja por una dura patada, mientras que en el final Simón Escobar y Alan Alcaraz también fueron expulsados por participar activamente de los incidentes.

Por otra parte, cabe esperar una sanción disciplinaria para Coria por su declaración viral de cara al Mundial de Qatar. Recordemos que, pese a la derrota, la albiceleste obtuvo uno de los siete lugares que da el Mundial, que tendrá lugar entre el 3 y 27 de noviembre de este año, en este formato anual que ahora se dispuso para la Copa del Mundo de la categoría.