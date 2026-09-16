El escándalo se adueñó del final del cotejo que Platense le ganó 2 a 1 a Fluminense de Rio de Janeiro por la Copa Libertadores 2026, suceso que encontró a la barra brava del Calamar saltando al campo de juego y cruzando la totalidad del mismo para ir a buscar a los hinchas de Tricolor, a quienes le robaron una bandera.

La victoria no le alcanzó al Marrón para dar vuelta el global adverso y se quedó afuera del certamen en cuartos de final, aunque no tuvo tiempo de lamentarse que la polémica se apoderó del estadio Ciudad de Vicente López. Primero los cuerpos técnicos protagonizar una pelea que afortunadamente logró disiparse rápidamente pero lo peor estaba por llegar.

La barra brava del Calamar saltó al terreno de juego y fue directamente a buscar a sus pares del Tricolor, que intentó guardar sus banderas frente al ineficaz intento de la seguridad presente en el estadio para impedir que los hinchas caracterizados del dueño de casa se acerquen a los de la vista.

Pese al intento desesperado por parte de los "torcedores" de la escuadra carioca, la barra de Platense consiguió robar una de sus banderas, la cual rápidamente llevaron a la platea Marino, la cual se conecta con el popular Cozzi en la que estaban los hinchas del Flu.

Afortundamente, los hinchas de Platense no lograron vulnerar el alambrado y la seguridad privada logró evitar que se de un enfrentamiento, por lo que no hay heridos que lamentar tras el escandaloso suceso en la casa del Calamar al finalizar su primera excursión en el plano internacional.

Luego de que ambas parcialidades dejaran el estadio, la barra brava de Platense posó con la bandera robada a la hinchada brasileña en medio del escándalo; con la misma dada vuelta para señalizar el robo.

Papelón en Vicente López, incidentes, agresiones, robos de la hinchada de Platense

Lamentable, los hinchas de Platense viralizaron los incidentes y el robo de la bandera a los hinchas brasileños