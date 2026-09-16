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PECULIAR DISEÑO

El Bayern Münich presentó su camiseta especial para el Oktoberfest 2026

El conjunto alemán lanzó una nueva indumentaria inspirada en la tradicional fiesta de la ciudad, con un diseño que combina la identidad del club con elementos típicos de la celebración.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 15 de septiembre de 2026 a las 21:07
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Bayern Münich y Adidas lanzan colección Oktoberfest 2026

El club Bayern Münich de Alemania y la empresa Adidas volvieron a unir fútbol y tradición bávara con una colección especial inspirada en el Oktoberfest 2026. La propuesta incluye indumentaria y accesorios que combinan elementos históricos del club con una estética moderna y urbana.

La nueva línea Bayern München Wiesn 2026-27 apuesta por una estética retro, con protagonismo del logotipo del trébol de Adidas y una versión especial del escudo del conjunto alemán inspirada en la tradicional celebración de Múnich.

El diseño más llamativo de la colección es un estampado multicolor y caleidoscópico, utilizado originalmente en la camiseta especial del Bayern para el Oktoberfest y trasladado ahora a diferentes prendas.

La colección incluye una amplia variedad de opciones, desde una camiseta blanca con gráfico en la espalda hasta un llamativo cárdigan de punto con el estampado completo.

Bayern Münich y Adidas lanzan colección Oktoberfest 2026

También forman parte de la propuesta una chaqueta oscura con cuello alto, pantalones de cuero tradicionales, pantalones deportivos negros con el escudo especial del Wiesn y calcetines tejidos con detalles bordados.

De esta manera, Bayern Múnich y Adidas ampliaron la tradicional camiseta del Oktoberfest con una colección que busca llevar la identidad del club y la cultura bávara también al estilo cotidiano.

Bayern Münich y Adidas lanzan colección Oktoberfest 2026

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