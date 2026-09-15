Buscando una página de gloria más, Platense recibe a Fluminense desde las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El Calamar tiene la difícil misión de remontar el 0-2 en la ida en Río de Janeiro, pero confía en hacerse fuerte de local para avanzar entre los cuatro mejores del certamen en la primera participación copera de su historia. Quien clasifique a la próxima instancia, enfrentará al ganador de Palmeiras o Liga de Quito.

De cara al encuentro, se espera que Martín Palermo mantenga la base del equipo que disputó el partido de ida en Brasil, aunque tendrá una baja obligada: Víctor Cuesta llegó a la tercera tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. En su lugar ingresaría Mateo Mendía. Luego de alternar algunos nombres en lo que fue derrota ante Estudiantes de La Plata el pasado fin de semana, el Calamar va por un batacazo histórico ante su gente.

Por su parte, Fluminense se hizo fuerte en la ida y sacó una diferencia de 2-0 por los tantos de Gustavo Nonato y Hulk, sin embargo llega con una derrota 3-1 contra Atlético Mineiro que lo dejó en el cuarto puesto del Brasileirão con 45 unidades. El Flu llega en medio de un difícil momento, ya que en la última semana falleció Paulo Angioni, su director deportivo. Además, John Kennedy, una de sus figuras, se rompió los ligamentos cruzados y será baja hasta el año que viene.

Posibles formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Gastón Togni; Bruno Sepúlveda y Nicolás Retamar. DT: Martín Palermo.

Fluminense: Fábio; René, Thiago Silva, Julián Millán, Guga; Martinelli, Nonato; Jefferson Soteldo, Paulo Henrique Ganso, Kevin Serna; Hulk. DT: Marcao.

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Cristian Garay (Chile).