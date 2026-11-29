George Russell acababa de conseguir la pole position para el Gran Premio de Qatar cuando una charla con Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, puso al piloto de Mercedes y a Lando Norris en una situación incómoda. Ante las cámaras, el dirigente comparó la seguridad en Qatar con la de México y Brasil. Ninguno de los dos pilotos británicos le respondió y el video desató críticas entre seguidores de la Fórmula 1.

La secuencia ocurrió en el Circuito Internacional de Lusail, una vez terminada la clasificación. Ben Sulayem hablaba con el piloto de Mercedes sobre las condiciones de seguridad en Qatar cuando se dirigió a Norris. “¿Qué es más peligroso: estar aquí o en México y Brasil?”, le preguntó el titular de la FIA en presencia de Russell.

Mientras el dirigente se alejaba entre risas, George Russell esbozó una sonrisa y se llevó una mano a la cara. A su lado, Norris bajó la mirada. El fragmento empezó a circular en X y Reddit, donde los usuarios cuestionaron que Ben Sulayem hubiera señalado a dos países latinoamericanos al hablar de los riesgos de correr en Medio Oriente.

La seguridad era un asunto que los equipos de Fórmula 1 habían tenido que resolver con su propio personal antes del viaje. Tras la escalada del conflicto en la región, Mercedes y Ferrari les habían dado a sus trabajadores la posibilidad de decidir si querían asistir a esas carreras. Para entonces, la crisis ya había obligado a modificar las dos competencias previstas para abril en Baréin y Arabia Saudita.

La FIA también había evaluado qué hacer con Qatar y Abu Dhabi, las dos últimas fechas del calendario de 2026. La Fórmula 1 llegó a preparar el autódromo de Imola, en Italia, como alternativa por si alguna de las dos pruebas no podía disputarse. Finalmente, ambas conservaron su lugar en el calendario y la clasificación en Lusail se corrió según lo previsto.

Fue en ese contexto que varios usuarios calificaron de “inaceptable” la comparación de Ben Sulayem. Algunos lo acusaron de racismo y pidieron que dejara el cargo por sus palabras frente a Russell y Norris. “Los niveles de hipocresía y racismo son una locura, deben despedirlo”, escribió uno de los seguidores que comentaron el video.