La polémica de la fecha tuvo otro polémico arbitraje donde Riestra vuelve a estar en el medio de la tormenta, cuando un gol legítimo de Vélez fue anulado a instancias del VAR por una inexistente falta, privando a EL Fortín de quedar como líder de la tabla general y de su zona. Ante esto, AFA reconoció el error, y anunció la suspensión de los colegiados Nazareno Arasa, y Diego Ceballos.

Riestra y Vélez igualaron en Bajo Flores 1-1, cotejo pudo ser para la visita cuando Manuel Lanzini marcó el segundo para el elenco de Guillermo Barros Schelotto, tres puntos clave para poder alcanzar la cima del grupo A en soledad y el lugar de privilegio en la anual, pero el polémico fallo dejó al elenco de Liniers con solo una unidad. Una supuesta falta en el salto, de Dilan Godoy contra Cristian Paz, terminó anulando el tanto.

Ante esto, y los reclamos públicos de Guillermo Barros Schelotto, quien responsabilizó al juez del partido y encargado del VAR, que Vélez hoy no sea puntero, pidiendo que ambos no vuelvan a dirigir a la V azulada, la Asociación del fútbol argentino decidió sancionar a ambos colegiados.

"La Asociación del Fútbol Argentino informa que la Dirección Nacional de Arbitraje (DNA) y su Secretaría técnica resolvieron suspender en sus funciones al árbitro principal, Nazareno Arasa y al árbitro VAR, Diego Ceballos, a raíz del error cometido durante el partido Deportivo Riestra-Vélez Sarsfield. Quedarán apartados de las designaciones hasta tanto se complete la evaluación correspondiente".

En la actual temporada, la DNA está tomando medidas ejemplares: primero lo hizo jornada pasada con Fernando Espinoza, quien estuvo ausente esta fecha por bromear en el sorteo con “farmear Aura”. A raíz de esto, fue suspendido pidiendo "la seriedad, formalidad y profesionalismo que corresponde".