Final histórico para Los Leones en el mundial 2026 que se disputó en Países Bajos- Bélgica. Por el tercer puesto, el seleccionado argentino masculino de Hockey se impuso por 2-1 al anfitrión, y se subió por segunda vez en la historia a un podio.

Un gran mundial que tuvo el final esperado, repitiendo lo logrado en la gran cita de La Haya 2014 cuando por primera vez obtuvo el bronce, imponiéndose 2-0 a Inglaterra. La caída ante Alemania en semifinales fue dura, pero el equipo de Rey supo reponerse ante un equipo, con quien había caído en fase de grupo.

La apertura del marcador llegó en el tercer cuarto, el goleador Tomas Domene puso en ventaja al seleccionado argentino, cuando el cordobés recibió una gran asistencia dentro del área, y con un toque desvió la bocha y la mandó al fondo.

El último cuarto tuvo emociones, Países Bajos igualó las acciones rápidamente dejando un vibrante cierre. Una revisión evitó el segundo se los neerlandeses, y a falta de 1.50´, Matías Rey aprovechó un rebote tras un córner corto, y puso el 2-1 que sería definitorio.

"Estamos construyendo algo mucho más grande. Es una alegría inmensa. El festejo es por la J, por mi novia", contó Tomás Domene, gran figura de Los Leones durante toda la cita mundialista.

Argentina cierra un gran mundial, con el título de Las Leonas en damas, y un tercer puesto de Los Leones, cumpliendo los objetivos en suelo europeo.