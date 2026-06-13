La participación de Inglaterra en el Mundial 2026 comenzó con una noticia que sacudió al entorno del seleccionado. Cuando todo estaba listo para el inicio de los entrenamientos en Estados Unidos, la delegación sufrió el robo de parte del equipamiento que había sido trasladado hacia su centro de prácticas en Missouri.

El incidente se produjo durante el traslado del material desde la concentración que el equipo realizó en Florida hasta el predio de entrenamiento ubicado en Swope Soccer Village, en la ciudad de Kansas City. La situación obligó a los responsables logísticos a reorganizar rápidamente la planificación de los primeros días de trabajo.

Entre los elementos sustraídos había botines, pelotas oficiales, prendas de entrenamiento y parte de la indumentaria utilizada por el plantel. Según trascendió, varios de los pares robados pertenecían a algunas de las principales figuras de la selección dirigida por Thomas Tuchel, lo que incrementó la preocupación dentro de la delegación.

La noticia rápidamente tomó repercusión internacional y motivó la intervención de las autoridades locales. La policía de Kansas City confirmó que abrió una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar cómo se produjo el robo del cargamento deportivo.

Además, las fuerzas de seguridad informaron que ya fueron detenidas dos personas relacionadas con el caso. Un portavoz policial explicó que los sospechosos “fueron puestas bajo custodia a la espera de una investigación más exhaustiva”, mientras continúan las tareas para recuperar los objetos desaparecidos.

Por su parte, la Federación Inglesa de Fútbol trabaja junto a los organizadores y proveedores oficiales para conseguir reemplazos en tiempo récord. La prioridad es que el seleccionado pueda desarrollar sus entrenamientos con normalidad y evitar contratiempos en la preparación para la competencia.

Increíble lo que pasó con Inglaterra

El primer compromiso de Inglaterra en el Grupo L será el próximo miércoles frente a Croacia en Dallas. Posteriormente, el conjunto europeo deberá medirse con Ghana el 23 de junio y con Panamá el 27, en una zona que promete una fuerte disputa por los lugares de clasificación.

Lo llamativo es que este inconveniente llegó en un momento positivo para el equipo. Antes de arribar a Missouri, los dirigidos por Thomas Tuchel habían completado una concentración exitosa en West Palm Beach, donde consiguieron triunfos amistosos frente a Nueva Zelanda y Costa Rica. Ahora, el desafío pasa por dejar atrás este inesperado escándalo y enfocarse de lleno en el objetivo de conquistar el Mundial 2026.