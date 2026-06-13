El debut del Grupo D en el Mundial 2026 no solo captó la atención de millones de fanáticos por lo ocurrido dentro del campo de juego. El encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, disputado en el imponente SoFi Stadium de California, también se convirtió en un verdadero espectáculo fuera de la cancha, con la presencia de reconocidas celebridades internacionales que no quisieron perderse la cita.

En las horas previas al partido, una de las imágenes más comentadas en redes sociales tuvo como protagonista a Anya Taylor-Joy. La actriz sorprendió a sus seguidores al mostrarse con la camiseta de la Selección Argentina, un gesto que rápidamente despertó el entusiasmo de los fanáticos albicelestes y generó miles de reacciones en plataformas digitales.

La presencia de la estrella de Hollywood se sumó a una larga lista de celebridades que eligieron vivir de cerca la experiencia mundialista. La cercanía de las sedes estadounidenses con la industria del entretenimiento favoreció una convocatoria inédita de figuras del cine, la música, los negocios y el deporte.

Entre los asistentes más destacados apareció Tom Cruise, quien fue recibido con una gran ovación cuando su imagen apareció en las pantallas gigantes del estadio. El actor compartió la jornada junto a David Beckham, uno de los exfutbolistas más influyentes del planeta y habitual protagonista de los grandes eventos deportivos internacionales.

También dijeron presente Halle Berry, Rob Lowe y Jamie Foxx, quienes siguieron atentamente las alternativas del encuentro. A ellos se sumó Brad Pitt, cuya presencia en una de las tribunas exclusivas no pasó desapercibida para los espectadores ni para las cámaras de televisión que cubrían el evento.

Otro de los famosos que llamó la atención fue Owen Wilson, quien disfrutó del partido con su característico perfil relajado. El actor mantiene una reconocida afinidad con el fútbol y en otras oportunidades había sido visto siguiendo encuentros del Inter Miami, donde incluso tuvo la oportunidad de saludar a Lionel Messi.

El deporte también estuvo representado por Kareem Abdul-Jabbar, una de las máximas leyendas de la NBA, mientras que el mundo empresarial tuvo a uno de sus nombres más influyentes con la aparición de Bill Gates entre los invitados especiales que ocuparon los sectores preferenciales del estadio.

Por su parte, Paris Hilton aportó glamour a una jornada que mezcló fútbol, espectáculo y cultura pop. La empresaria compartió imágenes y videos del ambiente mundialista, reflejando el fenómeno que vive Estados Unidos como anfitrión. Con una fase de grupos que recién comienza, el Mundial 2026 ya dejó en claro que será mucho más que un torneo de fútbol: también será el gran evento social del año.