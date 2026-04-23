El fútbol formativo volvió a quedar en el centro de la escena, pero lejos de lo deportivo. Una grave denuncia sacudió a las inferiores de Rosario Central y obligó al club a tomar una decisión drástica: suspender todas las actividades de la categoría 2013 mientras se investiga lo ocurrido.

La situación se originó a partir de una presentación anónima que derivó en la intervención de la Defensoría de Niñez de Santa Fe. Los hechos involucran a chicos de entre 12 y 13 años y habrían tenido lugar en distintos ámbitos vinculados a la vida cotidiana del plantel.

Según trascendió, la denuncia expone episodios de violencia y hostigamiento entre compañeros, con situaciones ocurridas en vestuarios, concentraciones y hasta en traslados a partidos. También se mencionan amenazas a través de grupos de mensajería, lo que generó un clima de tensión dentro del equipo.

Uno de los aspectos más delicados es el uso de imágenes tomadas sin consentimiento, que habrían sido utilizadas como forma de intimidación entre los propios juveniles. Este punto encendió aún más la preocupación en torno al cuidado y la convivencia dentro de las divisiones formativas.

En paralelo, el foco también se posa sobre el rol de los adultos responsables. La denuncia plantea interrogantes sobre posibles omisiones en la detección y tratamiento de estas conductas, algo que ahora será materia de análisis en el marco de la investigación.

Desde lo institucional, Rosario Central confirmó que activó el protocolo correspondiente y que, además de suspender la actividad de la categoría, convocó a reuniones urgentes con cuerpos técnicos y familias para abordar la situación.

El impacto ya se siente en lo deportivo: varias familias decidieron retirar a sus hijos del club, lo que altera la estructura del plantel y deja en evidencia un problema que excede lo futbolístico.

Mientras avanza la investigación, el caso abre un debate profundo en el fútbol argentino: qué controles existen en las inferiores y cómo se protege a los chicos dentro de un ámbito donde la formación va mucho más allá de lo que pasa con la pelota.