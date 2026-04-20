En la continuidad de la 15ª fecha del Torneo Apertura 2026, Rosario Central le terminó ganando agónicamente a Sarmiento 2 a 1 en un partido que tuvo más de 13 minutos de adición y se afianza en su objetivo de clasificación dentro de la zona B.

Alejo Véliz sobre el final del primer tiempo marcó la apertura del marcador tras una gran asistencia de taco de Julián Fernández a centímetros del área chica rival.

Y cuando todo parecía encaminarse en todos los frentes, el ingresado Jonathan Gómez lo empató a los 32 del complemento en una definición que tuvo complicidad por parte del arquero Jeremías Ledesma que no opuso mucha resistencia sobre su primer palo.

Andrés Merlos adicionó más de 13 minutos y casi en la última jugada de la noche, Vicente Pizarro capturó el rebote entregado por el arquero Javier Burrai para marcar el 2 a 1 final.

El Canalla venía de ganar en Paraguay contra Libertad por la Copa Libertadores y de esta manera se afianza en todos los frentes.

La otra buena noticia para el técnico Jorge Almirón es la recuperación de Ángel Di María, a quien volvió a convocar después de dejar las molestias físicas que le impidieron la primera excursión internacional de la temporada.

El ingreso

Di María ingresó a los 24 minutos del complemento por el mediocampista Pol Fernández. De esta manera, el capitán del equipo rosarino afianza su recuperación en el tramo más caliente del semestre.

Debido a la cantidad de partidos acumulados, el técnico también sacó a Véliz en el complemento por Enzo Copetti, quien fue el autor del gol Canalla en Paraguay.