El Real Madrid atraviesa uno de los momentos más explosivos de los últimos años y el vestuario de la Casa Blanca quedó envuelto en un escándalo que sacudió al fútbol mundial. La pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni terminó de destapar una interna que venía creciendo desde hace meses y obligó al club más poderoso del planeta a tomar una medida ejemplificadora.

La institución merengue confirmó este viernes una sanción económica histórica contra ambos futbolistas, quienes deberán pagar una multa de 500 mil euros cada uno tras el violento episodio ocurrido en el vestuario.

La noticia explotó como una bomba en España. Según trascendió, el conflicto entre ambos mediocampistas terminó completamente fuera de control y dejó consecuencias físicas importantes, especialmente para Valverde, que sufrió traumatismos y un corte superficial que incluso lo obligó a recibir atención médica.

Puertas adentro, la tensión ya venía acumulándose desde hace tiempo en un plantel golpeado por los malos resultados y por un clima cada vez más pesado en la convivencia diaria. La pelea entre el uruguayo y el francés habría sido apenas el punto de ebullición de una relación interna deteriorada.

A pesar de la gravedad del episodio, la dirigencia encabezada por Florentino Pérez decidió no aplicar sanciones deportivas. Ni Valverde ni Tchouaméni serán separados del plantel y ambos seguirán disponibles para el tramo final de la temporada, incluido el clásico frente al Barcelona.

Sin embargo, el Real quiso enviar un mensaje fuerte. La multa de medio millón de euros para cada jugador se transformó en una de las sanciones económicas más altas registradas en la historia reciente del club y refleja el enojo absoluto de la dirigencia por la imagen que dejó el escándalo.

En el comunicado oficial, el Merengue explicó que ambos futbolistas reconocieron lo sucedido, mostraron arrepentimiento y pidieron disculpas tanto al plantel como al cuerpo técnico y a los hinchas.

“Los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos”, expresó el club en parte del escrito difundido oficialmente.

Mientras tanto, en Madrid intentan bajar la temperatura de una crisis que ya dejó de ser un simple cortocircuito de vestuario y que ahora amenaza con convertirse en una de las internas más delicadas de los últimos años en la Casa Blanca.