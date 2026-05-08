El clima dentro del Real Madrid volvió a tensarse y Álvaro Arbeloa quedó en una posición cada vez más incómoda. En medio de una etapa marcada por cuestionamientos internos, trascendió que parte del plantel habría empezado a burlarse del entrenador con un apodo que arrastra una vieja carga futbolera.

La palabra que encendió el conflicto fue “Cono”. Según la prensa española, algunos jugadores la habrían usado para referirse a Álvaro Arbeloa, incluso en ámbitos vinculados al día a día del equipo. El sobrenombre no solo apunta contra su autoridad actual, sino que también recupera una chicana que lo persigue desde su época como futbolista.

El malestar no aparece aislado. En el vestuario merengue ya venían acumulándose roces, discusiones y señales de desgaste entre futbolistas y cuerpo técnico. La conducción de Arbeloa, que llegó en un contexto delicado, no habría logrado ordenar a un grupo golpeado por resultados irregulares y por una convivencia cada vez más áspera.

El origen del apodo remite a un viejo cruce con Gerard Piqué. En aquel momento, Arbeloa había ironizado sobre el defensor catalán y deslizó que algún día lo vería “en El Club de la Comedia hablando del Madrid”. Esa frase, pensada como provocación, terminó recibiendo una respuesta que se convirtió en burla repetida durante años.

Piqué contestó con un juego de palabras que quedó instalado entre los hinchas: “Me dijo que era amigo, pero solo es un conocido… cono-cido”. Desde entonces, el término quedó asociado a Álvaro Arbeloa y ahora habría reaparecido en el escenario menos conveniente para él: el propio entorno del Real Madrid.

La situación preocupa porque el problema excede el apodo. Lo que se discute puertas adentro es la pérdida de peso del entrenador frente a un plantel que parece haber dejado de tomarlo como una referencia fuerte. En una institución como Real Madrid, cualquier señal de quiebre interno se vuelve rápidamente un tema mayor.

Ante ese panorama, Arbeloa habría decidido endurecer su postura con algunos futbolistas señalados por las burlas. Pero la medida, lejos de bajar el nivel de tensión, habría profundizado la distancia con parte del vestuario. Así, el equipo llega a un tramo clave con una interna que ya no se esconde y con un entrenador obligado a recuperar autoridad en medio del ruido.