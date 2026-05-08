El presente de Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años y el conflicto interno que explotó en el vestuario terminó convirtiéndose en tema central en toda España. A la eliminación de la Champions League y la Copa del Rey se sumó la tensión entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, una pelea que dejó expuesta la crisis deportiva y emocional que atraviesa el plantel merengue.

Mientras el equipo se prepara para enfrentar a Barcelona en un clásico decisivo para LaLiga, las versiones sobre el enfrentamiento en Valdebebas no dejan de multiplicarse. Según trascendió en medios españoles, la relación entre ambos futbolistas ya venía desgastada desde hace semanas por la intensidad de las prácticas y algunos cruces reiterados dentro del campo de entrenamiento.

La situación explotó definitivamente durante una práctica cuando, de acuerdo a lo informado por la prensa madrileña, Valverde y Tchouaméni protagonizaron una discusión extremadamente tensa que obligó a intervenir a otros compañeros para evitar golpes. El episodio tuvo continuidad un día después y terminó con el mediocampista uruguayo golpeado tras caer al piso en medio del tumulto.

Desde el club intentaron bajar el tono mostrando imágenes relajadas de los entrenamientos y hasta se difundió un video de Kylian Mbappé riéndose mientras abandonaba el predio deportivo. Sin embargo, horas después, la institución publicó un comunicado oficial confirmando la apertura de expedientes disciplinarios para ambos futbolistas involucrados en el escándalo.

En medio de semejante crisis, Barcelona aprovechó el momento para lanzar mensajes cargados de ironía en redes sociales. “One Big Family”, publicó el conjunto catalán junto a una foto del plantel sonriente y unido. El posteo fue interpretado inmediatamente como una indirecta hacia el caos que atraviesa su clásico rival.

La estrategia digital del equipo de Hansi Flick no terminó ahí. Más tarde aparecieron nuevas publicaciones con frases como “Squad” y “Good vibes ahead of #ElClásico”, acompañadas de imágenes de jugadores relajados, abrazos y festejos en el entrenamiento. La comparación con el clima de tensión que vive el conjunto madrileño fue inevitable.

El contraste entre ambos equipos es total. Mientras Barcelona lidera cómodamente LaLiga y podría consagrarse campeón este mismo domingo, en Real Madrid crecen las dudas alrededor del entrenador Álvaro Arbeloa, cuestionado por los malos resultados y por no haber logrado contener los conflictos internos del plantel.

Como si todo eso fuera poco, las redes sociales terminaron de encender el folklore futbolero con videos y memes sobre las peleas en Valdebebas. Uno de los más virales mostraba a boxeadores disputando un partido de fútbol 5 bajo la frase “Las prácticas de Real Madrid”. En la previa de un clásico decisivo, el escándalo ya se juega también fuera de la cancha.