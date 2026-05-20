La separación entre Virginia Fonseca y Vinícius todavía seguía generando ruido cuando apareció una nueva escena que terminó multiplicando los comentarios. La influencer compartió imágenes de su viaje a Emiratos Árabes y quedó bajo la lupa por un video en el que se la ve besando en la boca a un mono.

El registro fue tomado durante una visita a un exclusivo resort que permite el contacto directo con animales. Allí, la modelo se mostró acariciando y acercándose a distintas especies, aunque la imagen que más repercusión tuvo fue la del mono, por el posible riesgo sanitario que señalaron muchos usuarios en redes sociales.

La reacción fue inmediata y el video empezó a circular con fuerza, entre quienes cuestionaron el gesto y quienes lo vincularon con el momento personal que atraviesa Virginia Fonseca. Su nombre venía de ocupar espacio en portales brasileños por el final de su relación con Vinícius Junior, en medio de versiones sobre una presunta infidelidad.

Antes de este nuevo episodio, la influencer había compartido un descargo para explicar cómo estaba parada después de la ruptura. “Yo siempre me permitiré vivir. Vivir algo de verdad, sin miedo, sin cálculos y sin dejar de ser quien soy”, escribió, en una publicación donde buscó marcar su postura frente al cierre del vínculo.

En ese mismo mensaje, agregó: “Mientras estuvimos juntos, me dediqué mucho, como me dedico a todo lo que me propongo vivir en mi vida. Después de todo, siempre fui muy intensa, siempre fui muy enfocada en nuestros sueños y en mis responsabilidades. Pero también soy una mujer y permitirme vivir eso sin crear ninguna barrera, preservando el respeto que siempre tuve dentro de cualquier relación”.

La modelo también dejó claro que no quería estirar una historia que, según su mirada, ya no tenía el mismo sentido. “Cuando algo deja de tener sentido, prefiero tener la madurez para ponerle fin antes que permanecer donde ya no corresponde”, señaló, antes de referirse directamente al delantero brasileño.

“Hoy elegimos respetarnos y seguir cada uno su camino. Le deseo mucha felicidad y mucho éxito a Vinícius, y todo eso con mucho cariño. Pido el respeto de todos para que esta sea una página pasada en la vida de cada uno, así como lo será en la mía”, cerró. Sin embargo, el viaje que parecía una forma de despeje terminó abriendo otro frente, esta vez por una imagen que encendió críticas lejos del terreno sentimental