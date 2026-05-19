La llegada de la Fórmula 1 a Circuito Gilles Villeneuve encendió una alarma inesperada entre los equipos. Más allá de la pelea deportiva entre pilotos y escuderías, el gran protagonista del fin de semana podría ser el clima. Las previsiones meteorológicas para el GP de Canadá anticipan un escenario inestable que amenaza con alterar completamente la competencia.

El evento, que se disputará entre el 22 y el 24 de mayo en la ciudad de Montreal, aparece marcado por temperaturas más bajas de lo habitual, fuertes cambios de condiciones y probabilidades concretas de lluvia durante las sesiones más importantes. Este combo preocupa especialmente a ingenieros y estrategas, ya que una pista fría suele complicar el rendimiento de los neumáticos.

Uno de los datos que más inquieta dentro del paddock es la falta de adherencia que podría presentar el asfalto. Con máximas previstas entre 17 y 20 grados y mínimas cercanas a los 10, varios equipos ya comenzaron a trabajar en configuraciones alternativas para evitar problemas de tracción y desgaste excesivo de gomas. En un circuito callejero tan exigente, cualquier error puede costar muy caro.

¿Se suspende el GP de Canadá?

El viernes, durante las prácticas libres y la clasificación sprint, el panorama sería especialmente delicado. Se espera abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones aisladas, lo que podría provocar cambios constantes en la pista. Para los pilotos, encontrar el equilibrio ideal en los monoplazas será un verdadero desafío desde el arranque del fin de semana.

El sábado aparece como el día más estable, aunque todavía con riesgo de chaparrones. La clasificación podría desarrollarse bajo condiciones variables, algo que históricamente suele generar sorpresas en la Fórmula 1. De hecho, muchos recuerdan que en Canadá las carreras caóticas por lluvia ya dejaron accidentes, autos de seguridad y resultados inesperados.

Sin embargo, la verdadera preocupación está puesta en el domingo. Los pronósticos indican altas probabilidades de lluvia durante la carrera principal y eso podría modificar por completo las estrategias. El uso de neumáticos intermedios o de lluvia extrema ya es un tema central en las reuniones técnicas de las escuderías.

¿Se suspende el GP de Canadá?

Además del factor climático, las bajas temperaturas podrían complicar el calentamiento de los neumáticos, especialmente en sectores de frenadas fuertes y curvas lentas. Esto aumenta el riesgo de bloqueos y despistes en un trazado donde los muros están muy cerca y los márgenes de error prácticamente no existen.

El cronograma oficial del GP de Canadá comenzará el viernes 22 de mayo con las prácticas libres y la clasificación sprint. El sábado será el turno de la sprint y la clasificación principal, mientras que la carrera se disputará el domingo 24 desde las 17 horas de Argentina. Todas las instancias podrán verse por Fox Sports y Disney+.