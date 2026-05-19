La espera terminó de la manera más ruidosa para Neymar. Mientras seguía el anuncio de la lista de Brasil para el Mundial 2026, el delantero escuchó su nombre entre los convocados por Carlo Ancelotti y dejó una reacción que mezcló alivio, descarga y una alegría imposible de disimular.

El momento ocurrió en su casa de Santos, durante una transmisión en vivo del canal de YouTube MadHouse TV, donde compartía la escena con su amigo e influencer Cris Guedes. La cámara alcanzó a registrar el instante exacto en el que el atacante entendió que estaba adentro de la nómina.

Lejos de cualquier gesto contenido, Neymar explotó apenas confirmó la noticia. "¡Estoy ahí! ¡Todo salió bien!", gritó, en una celebración que rápidamente empezó a circular en redes por el tono espontáneo y por la forma en la que vivió una citación que tenía una carga especial.

La reacción no se explica solamente por el peso de jugar una Copa del Mundo. En los últimos meses, el futbolista había convivido con dudas alrededor de su estado físico y su nivel competitivo, luego de varias lesiones que pusieron bajo observación su lugar dentro del equipo brasileño.

Carlo Ancelotti, sin embargo, decidió incluirlo entre los 26 nombres que representarán a la Verdeamarela en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esa decisión fue leída como un respaldo fuerte para un jugador que todavía conserva un lugar central en la expectativa de los hinchas.

Horas antes del anuncio, el delantero había jugado un partido con Santos en una jornada atravesada también por un error arbitral que generó repercusión. Pero la discusión deportiva quedó desplazada cuando apareció la confirmación mundialista y la escena doméstica pasó a dominar la conversación.

Para Neymar, la convocatoria puede abrir además una marca personal de enorme peso. Si debuta en el Mundial 2026, alcanzará su cuarta Copa del Mundo y se sumará al selecto grupo de futbolistas de campo brasileños que llegaron a esa cifra, junto a Ronaldo Nazário, Cafú, Thiago Silva y Dani Alves.