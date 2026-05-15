El jugador de Independiente, Ignacio Malcorra, fue a buscar al periodista Gustavo López a la salida de “Radio la Red” para recriminarle por sus críticas mal intencionadas, sobre todo después de la eliminación del Rojo a manos de Rosario Central en los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

El rionegrino quedó señalado en redes por los hinchas del club de Avellaneda luego de una jugada ante su ex club en la que el 10 tomó una mala decisión deportiva y en lugar de probar al arco que defendía Jeremías Ledesma, buscó asistir al goleador Gabriel Ávalos.

Por la acción, al nacido en la ciudad de Río Colorado se lo señaló como protagonista de un hecho realmente grave, el de “ir par atrás” para beneficiar a sus ex compañeros, algo así como negarse a intentar a hacer un gol.

López fue uno de los comunicadores que elevó la voz en los micrófonos en este mismo sentido y a tono con sus críticas al futbolista desde que llegó a Independiente, dijo en su programa del mediodía: “A Malcorra sólo le faltó irse a festejar con los de Central”.

Cara a cara

Esta tarde, cuando el profesional de los medios se disponía a subir a su auto para retirarse del edificio desde donde se emite “López 910”, se encontró con el jugador, quien sin preámbulos le dijo: “No sabés la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa”.

López, además, el sábado pasado fue comentarista del partido de Independiente en el Gigante de Arroyito para la cadena Espn, pantalla en la que tampoco obvió críticas a Malcorra.

Otro integrante de La Red se percató de la situación que se vivía en la calle del barrio porteño de Palermo, mientras la mesa del programa siguiente, conducido por Marcelo Palacios, veía todo a través de la ventana.

La secuencia de los compañeros de López quedó grabada por la cámara del vivo, en esta modalidad repetida de casi todas las radios por simular un stream mientras se realizan las pautas previstas.

El tono crítico y socarrón del profesional hacia Malcorra no se limita sólo a los que sucedió el fin de semana. Días anteriores hasta había enviado al futbolista a cumplir dobles turnos con mayor frecuencia, pero esta vez la cosa pasó a mayores.

Se espera el programa de televisión que tiene como conductor al mismo López, el cual comienza a las 19 por Espn, donde tendrá que hacer mención al hecho ya que se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales.