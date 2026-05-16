La inseguridad volvió a golpear de lleno a Juan Martín del Potro y sacudió por completo a la ciudad de Tandil. El extenista sufrió un impactante robo en una de sus propiedades ubicadas en el barrio Don Bosco, donde delincuentes ingresaron mientras la vivienda estaba vacía y se llevaron objetos de enorme valor económico, pero también sentimental.

La noticia comenzó a circular luego de que el periodista Eduardo Feinmann brindara detalles sobre el dramático episodio. Según explicó, los ladrones habrían aprovechado la ausencia de los integrantes de la familia para entrar por un ventanal y recorrer cada rincón de la casa en busca de dinero y pertenencias importantes.

“Rompieron un enorme ventanal, revolvieron toda la vivienda y se llevaron joyas, relojes, dinero y hasta raquetas”, relató Feinmann al aire, al describir el nivel de violencia con el que actuaron los delincuentes dentro de la propiedad de Juan Martín del Potro.

Con el correr de las horas se conocieron más datos sobre el robo y el panorama resultó todavía más desolador. De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores, el sector más afectado habría sido el dormitorio del exdeportista, donde guardaba recuerdos únicos de su histórica carrera profesional.

Entre los objetos sustraídos aparecen camisetas, medallas, premios y artículos vinculados a distintos torneos que marcaron la trayectoria de Juan Martín del Potro en el tenis internacional. Además, también desaparecieron joyas familiares, cadenas de oro y hasta la alianza perteneciente a su padre, una pérdida que golpeó especialmente a todo su entorno.

“Dieron vuelta toda la casa, en especial el cuarto de Juan Martín”, agregó Feinmann sobre el estado en el que quedó la propiedad tras el paso de los delincuentes. El episodio generó enorme preocupación en Tandil, una ciudad que históricamente fue considerada tranquila por sus habitantes.

El duro momento que vive la familia Del Potro

Otro de los aspectos que más llamó la atención es que al momento del robo no había nadie dentro de la vivienda. Ni la madre ni la hermana de Juan Martín del Potro se encontraban en el lugar. Fue justamente su mamá quien descubrió el desorden al regresar y quien alertó inmediatamente a la policía.

Ahora, las autoridades trabajan sobre distintas pistas para intentar identificar a los responsables. Mientras avanzan las pericias y el análisis de cámaras de seguridad, vecinos y fanáticos del extenista lamentan especialmente la desaparición de recuerdos irreemplazables de una de las carreras más importantes en la historia del deporte argentino.