El esloveno Tadej Pogacar cruzó este domingo la última meta del Tour de Francia 2026 y levantó su quinta corona, la tercera consecutiva, para ingresar en el reducido club que hasta ahora formaban Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

El integrante del equipo UAE Team Emirates-XRG, de 27 años, se impuso en la clasificación general de la 113.ª edición con 6 minutos y 26 segundos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro (22 años, en su debut en el Tour), completó el podio en tercera posición a 9 minutos 42 segundos.

Con este triunfo, el tercero consecutivo (2024, 2025 y 2026) y el quinto en total (también 2020 y 2021), Pogacar iguala el récord histórico de victorias en la Grande Boucle, compartido hasta ahora solo por Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin. Además, se convierte en el ciclista más joven en alcanzar las cinco coronas.

La última etapa, la vigésima primera (21.ª), acortada a unos 89 kilómetros por motivos de seguridad relacionados con incendios, se disputó íntegramente en París con paso por Montmartre. Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) se llevó la victoria de etapa en los Campos Elíseos tras una escapada junto a Pogacar; el esloveno no terminó de aguantar el ritmo final y el neerlandés se impuso por un estrecho margen ante Jasper Philipsen y Mads Pedersen.

Pogacar dominó de principio a fin, ganó cinco etapas, batió récords en ascensos míticos como el Alpe d’Huez y el Tourmalet, y consolidó su estatus como una de las grandes figuras de la historia del ciclismo.