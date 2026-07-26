La mañana del domingo comenzó con un grave accidente vial en el Alto Valle de Río Negro que terminó con la vida de Santiago Corazza, el futbolista de 20 años edad que pertenecía al club Argentinos del Norte de la ciudad de General Roca, pero que residía en la vecina localidad de Cervantes.

Alrededor de las 9:30, el vehículo en que se traslada el joven con dirección a su domicilio perdió el control y terminó impactando contra un poste ubicado a la vera de la Ruta provincial 65, conocida popularmente como la Ruta Chica.

El golpe fue tan violento que el cuerpo del conductor terminó despedido y activó todos los protocolos de emergencia para facilitar su traslado hasta el nosocomio Lómez Lima roquense, pero tras algunas horas de reanimación se confirmó su deceso.

Santiago Corazza vivía en Cervantes, pero jugada en Argentinos del Norte. Su formación como futbolista había sido en el Deportivo Roca.

Rápidamente, los dirigente y jugadores de todos los clubes de la Liga Deportiva Confluencia comenzaron a tomar conocimiento del fatal desenlace, dando muestras de apoyo a sus familiares y amigos.

La lluvia caída en la zona durante las primeras horas del día ya había suspendido la jornada futbolística de primera y tercera división y la confirmación del deceso no hizo más que provocar una profunda congoja en todo el ambiente.

Surgido en el Deportivo Roca

Corazza era muy conocido en el ambiente futbolístico local ya que había iniciado su recorrido formativo en las inferiores del Deportivo Roca y producto de sus buenos desempeños hasta había tenido la chance de mostrarse en Banfield, dentro del fútbol juvenil de la AFA.

De regreso en Río Negro fichó para el Carcelero, donde se encontraba formando parte del plantel que actualmente disputa la categoría A de la liga perteneciente a la provincia de Río Negro.