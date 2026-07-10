A pesar de la clasificación agónica ante Bélgica que los deposita en semifinales, se acabó el récord de imbatibilidad de España y Unai Simón. El arquero, que superó la marca del italiano Walter Zenga durante este Mundial 2026, concedió por primera vez un tanto en lo que va del torneo y de esta manera detuvo en 650 minutos su invicto. Por su parte, la Roja no pudo llegar al séptimo partido seguido sin recibir tantos pero también se queda con la marca mundialista de más vallas invictas al hilo.

La racha récord del arquero del Athletic de Bilbao finalizó ante los belgas, pero había empezado en el Mundial anterior. España quedó eliminada en octavos de Qatar 2022, pero fue después de un 0-0 ante Marruecos. Simón no había sido vencido en los cinco previos partidos de esta Copa del Mundo y había sido la derrota de la Roja ante Japón por 2-1 la última vez que recibió tantos. Ante Austria, el guardameta superó la marca de Walter Zenga, mientras que el equipo llegó a los seis partidos consecutivos con valla invicta, superando la marca de la selección de Suiza, que acumuló cinco entre los Mundiales de 1994 y 2010.

El gol que puso fin al histórico invicto

A los 41 minutos del primer tiempo, Bélgica contestó al gol inicial de España y decretó el fin del invicto: luego de un gran pase en profundidad de Kevin De Bruyne para la subida de Timothy Castagne, el que anticipó a los defensores fue Charles De Ketelare, que con su tercer gol en el Mundial le puso fin a la marca de imbatibilidad de Simón, que quedará en 650 minutos, que termina por sobrepasar ampliamente a Zenga, que con 517 minutos fue el antiguo poseedor del récord.