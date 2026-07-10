España derrotó a Bélgica 2 a 1 por uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. En el SoFi Stadium de Los Ángeles se definió la primera semifinal que tendrá a Francia como rival del actual campeón de Europa el martes en la ciudad de Dallas.

El primer duelo, el de la posesión de pelota, fue del campeón europeo en los primeros minutos ante el orden de los belgas que no sufrían bajo el calor de California. La primera mala noticia en el equipo de Rudi García fue la lesión de Youri Tielemans en los movimientos precompetitivos antes del inicio del compromiso. España sorprendió con la decisión de Luis de la Fuente de prescindir en mitad de cancha de Pedri y Gavi, los dos jugadores del Barcelona fueron al banco de suplentes.

Cumplidos los primeros 15 minutos, los arqueros fueron espectadores del partido. Doku en Bélgica y Yamal del otro lado intentan cambiar el ritmo de las acciones desde los extremos del ataque.

A los 30 minutos, en el primer avance a fondo por el lado español, Pedro Porro combinó con Yamal por la derecha y cayó el centro al corazón del área para la llegada de Fabián Ruiz que definió con fuerza ante Thibaut Courtois.

Diez minutos más tarde y al término de una muy buena jugada colectiva en campo rival, Bélgica responde con el empate, en la cabeza del joven Charles De Ketelaere que anticipó en el área e impactó con el parietal izquierdo para superar la resistencia del arquero Unai Simon que de esta manera recibió su primer gol en contra de toda la competición.

El regreso de los vestuarios fue sin cambios en ninguno de los dos equipos.

La primera de peligro en la segunda mitad fue para Bélgica, a los 9 minutos, a pura pared entre Doku y De Bruyne dentro del área rival que terminó en un remate desviado por el primer palo. España siguió fiel a su manejo de pelota correcto, pero le costó profundizar y empezó el desfile de cambios. Pedri hizo su presentación por Ruiz y Ferrán Torres ocupa la posición de Alex Baena. Sin embargo, el verdadero golpe de escena en el partido se dio a los 25 con la lesión del arquero Courtis que dejó el campo entre lágrimas para el ingreso de Senne Lammens.

Costo altísimo para Bélgica la salida del 1 por lesión. A falta de 3 minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario, su reemplazante en el arco, Senne Lammens, entregó un rebote largo ante un remate no muy complejo de media distancia. Mikel Merino, quien había ingresado apenas dos minutos antes llegó primero que nadie para volver a poner en ventaja a España que se metió en la semifinal ante el gran candidato.

Síntesis

España 2: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Alex Baena; Lamine Yamal, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Bélgica 1: Thibaut Courtois; Brandon Mechele, Thomas Meunier, Maxim De Cuyper, Timothy Castagene, Nathan Ngoy; Kevin De Bruyne, Hans Vanaken, Nicolas Raskin; Leandro Trossard, Charles De Ketelaere, Jeremy Doku. DT: Rudi García.

Goles: PT 30' Ruiz (E), 40' De Ketelaere (B). ST 43' Mikel Merino (E).

Cambios: ST 10' Ferrán Torres por Baena (E) y Pedri por Fabián Ruiz (E), 15’ Romelu Lukaku por Vanaken (E), Axel Witsel por Trossard (B) y Joaquin Seys por De Cuyper (B), 25' Senne Lammens por Courtois (B), 34’ Nico Williams por Oyarzabal (E), 41’ Alexis Saelemaekers por De Bruyne (B) y Mikel Merino por Olmo (E).

Árbitro: Michael Oliver (ENG)

Estadio: Los Ángeles

La previa

Ambos seleccionados llegan de menos a más, el equipo que dirigida Luis de la Fuente ha construido una buena campaña, sin demostrar gran supremacía, pero sí solidez, principalmente defensiva. Luego de la fase de grupos donde terminó como líder sobre Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, en los octavos de final ratificó su candidatura al golear 3-0 a Austria y luego dio otro golpe de autoridad al eliminar a Portugal por 1-0 en un intenso clásico ibérico para instalarse entre los ocho mejores. Además, España llega a este compromiso sin haber recibido goles a lo largo de todo el Mundial.

En la previa, el DT español evitó hablar de un supuesto favoritismo y dejó en claro cuál es la mentalidad de su plantel: "Toda nuestra atención está puesta en Bélgica. Si pasamos, ya habrá tiempo para pensar en Francia". Además, elogió el gran momento de Lamine Yamal y remarcó que el joven atacante llega con una enorme motivación para afrontar este desafío.

Bélgica, por su parte, también ha demostrado personalidad para meterse entre los mejores del torneo. Los Diablos Rojos fueron de menos a más, avanzaron como primeros del Grupo G, recuperarse gran forma por 3-2 ante Senegal en un vibrante encuentro de dieciseisavos. En octavos mostraron contundencia por 4-1 sobre el anfitrión Estados Unidos, con una gran actuación colectiva que confirmó el crecimiento del equipo dirigido por Rudi García.

Estadio de Los Ángeles, con capacidad para 70 mil personas.

El mensaje fue de confianza por parte de su DT, destacando que su equipo deberá realizar un partido perfecto para eliminar a una selección tan sólida como España. En la misma línea, Romelu Lukaku fue contundente al asegurar: "No vamos a jugar para perder. Estamos preparados y creemos en nuestras posibilidades", reconociendo el potencial español pero dejando en claro que Bélgica llega convencida de poder dar el golpe.

El ganador se enfrentará en semifinales a Francia, que ya aseguró su lugar entre los cuatro mejores del Mundial luego de superar 2-0 a Marruecos.