Luego de la victoria ante Portugal que los volvió a meter a cuartos de final tras 16 años, España se quedó además con una marca mundialista en su poder. A los 40 minutos del primer tiempo, la Roja alcanzó los 560 minutos consecutivos sin recibir goles y estableció un nuevo récord de imbatibilidad en la Copa del Mundo. Además, en ese mismo contexto Unai Simón se transformó en el arquero con mayor cantidad de minutos sin ser batido, superando al italiano Walter Zenga.

Antes de finalizar el primer tiempo del 2-1 ante Portugal, el equipo de Luis de la Fuente dejó atrás la marca que ostentaba Suiza desde 2010, con 559 minutos. La selección helvética había logrado esa marca entre los mundiales de 1994, 2006 y 2010, y ahora el récord le pertenece a España, que al final del duelo ante los lusos llegó a los 616 minutos, registro que todavía puede seguirse ampliando durante este Mundial. Lo mismo corre para Unai Simón, que alcanzó seis encuentros al hilo y 609 minutos sin conceder goles.

Unai Simón se convirtió en el arquero con más minutos sin recibir goles. (Foto: AP)

Unai Simón también tuvo su récord

La jornada también tuvo un reconocimiento individual para el arquero español, que se convirtió en el futbolista con la mayor cantidad de minutos consecutivos sin recibir goles en la historia de los Mundiales. El guardameta de la Roja superó de esta manera los registros de Walter Zenga e Iker Casillas, consolidándose como una de las grandes figuras de España en el certamen. El último tanto que recibió Simón fue en diciembre de 2022, en la derrota por 2-1 ante Japón en el Mundial de Qatar.

Con estas nuevas marcas, España no solo reafirmó su candidatura al título, sino que volvió a inscribir su nombre en los libros de historia gracias a una de las mejores rachas defensivas que se recuerden en una Copa del Mundo, que todavía son factibles de ser ampliadas en el duelo de cuartos de final.