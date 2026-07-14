Las grandes campañas mundialistas suelen construirse con talento, personalidad y también con nervios de acero. España volvió a demostrarlo en la semifinal ante Francia, donde Mikel Oyarzabal transformó un penal en gol y no solo desató la locura de los hinchas, sino que además le permitió a la Furia Roja escribir una nueva página dorada en la historia de los Mundiales.

La ejecución del delantero español tuvo un doble valor. En lo deportivo, significó un golpe clave en un partido de máxima exigencia. En lo estadístico, le permitió a España alcanzar una marca que ninguna otra selección había conseguido hasta ahora.

Con ese remate desde los doce pasos, el conjunto ibérico llegó a los 19 penales ejecutados a favor en la historia de las Copas del Mundo, igualando el registro que hasta ahora pertenecía exclusivamente a Argentina. De esta manera, ambas selecciones comparten el liderazgo en cantidad de penas máximas sancionadas en el torneo más importante del planeta.

Sin embargo, donde España logró despegarse definitivamente fue en la efectividad. El disparo de Oyarzabal representó el penal convertido número 17 de los 19 ejecutados por la Furia Roja en la historia mundialista, un porcentaje de acierto que no tiene comparación entre las grandes potencias del fútbol.

Detrás de los españoles aparecen Francia, con 16 conversiones, Inglaterra con 14 y Argentina con 13, pese a haber contado con la misma cantidad de oportunidades desde los doce pasos. La Albiceleste sufrió cinco penales atajados y uno desviado, una diferencia que explica la distancia en este particular ranking.

Pero la noche de Oyarzabal tuvo todavía más valor. El delantero alcanzó los cinco goles en el Mundial 2026 y se metió en un selecto grupo de leyendas del fútbol español. Solo Emilio Butragueño, en México 1986, y David Villa, durante la conquista de Sudáfrica 2010, habían logrado esa cifra en una misma edición de la Copa del Mundo.

Así, en una semifinal cargada de emociones, España no solo dio otro paso hacia la gloria. También confirmó una tendencia que atraviesa generaciones: cuando la responsabilidad recae sobre el punto penal, la Furia Roja suele responder con una precisión casi infalible.