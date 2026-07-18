"España no podrá confiarse aunque haga un gol": la advertencia de un periodista español antes de la final del Mundial

El domingo, cuando el árbitro marque el inicio de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, no solamente comenzará la definición del título más importante del fútbol. También se encontrarán dos países unidos por siglos de historia compartida, un mismo idioma, migraciones cruzadas, escritores, artistas y futbolistas que construyeron un puente cultural que trasciende cualquier resultado deportivo.

Así lo entiende Aitor Lagunas, editor de Panenka, la prestigiosa revista española dedicada a la cultura futbolística, quien dialogó con el programa Entretiempo, de AM550, y ofreció una mirada distinta sobre una final que considera única. "Es increíble la facilidad que tenemos hoy para conectar puntos tan distantes del planeta y, al mismo tiempo, tan cercanos culturalmente", reflexionó desde España.

Para Lagunas, pocas veces una final del mundo reunió a dos selecciones con tantos vínculos. "Argentina y España tienen muchísimo en común. Empezando por el idioma, siguiendo por referentes culturales, por una historia compartida y por emigraciones cruzadas. Todo eso hará que esta final sea muy especial."

El periodista recordó que el vínculo futbolístico entre ambos países se construyó durante décadas. Desde Alfredo Di Stéfano, convertido en leyenda del Real Madrid, hasta Lionel Messi, símbolo eterno del Barcelona, pasando por generaciones de futbolistas que encontraron en ambos lados del Atlántico una segunda casa.

Pero, para Lagunas, el fútbol es apenas una parte de una relación mucho más profunda. "La final también representa dos culturas futbolísticas que se conocen muy bien y que se respetan."

"Si la final fuera un concierto de música clásica, seguramente favorecería a España. Todo ordenado, afinado y bajo control. Argentina, en cambio, quiere un concierto de rock and roll", dijo el periodista.

La España que aprendió a jugar a su manera

El editor de Panenka explicó que la selección española llega a esta final luego de un largo proceso de construcción iniciado hace casi dos décadas. Recordó que el punto de inflexión fue la llegada de Luis Aragonés y aquella generación irrepetible integrada por Xavi Hernández, Andrés Iniesta, David Villa, Sergio Ramos, Carles Puyol y Gerard Piqué.

"Durante mucho tiempo España quiso parecerse a otras selecciones: ser tan fuerte como Alemania, tan táctica como Italia o tan competitiva como Argentina. Hasta que entendió que debía jugar a su propia manera." Esa identidad, sostuvo, sigue vigente aunque con matices.

Después de conquistar la Eurocopa 2024 con un equipo mucho más vertical gracias al desequilibrio de Nico Williams y Lamine Yamal, las lesiones obligaron nuevamente al entrenador Luis de la Fuente a regresar al juego de posesión y control. "Hoy vemos una selección muy sólida, muy estable y que vuelve a construir desde el dominio del balón."

"Durante mucho tiempo España quiso parecerse a otras selecciones: ser tan fuerte como Alemania, tan táctica como Italia o tan competitiva como Argentina. Hasta que entendió que debía jugar a su propia manera.", dijo el reconocido periodista

"Hoy vemos una selección muy sólida, muy estable y que vuelve a construir desde el dominio del balón."

Dos maneras de entender el fútbol

Para explicar la diferencia entre ambos equipos, Lagunas apeló a una metáfora musical. "Si la final fuera un concierto de música clásica, seguramente favorecería a España. Todo ordenado, afinado y bajo control. Argentina, en cambio, quiere un concierto de rock and roll". Según explicó, ambos países hablan el mismo idioma, pero expresan el fútbol de maneras completamente distintas.

"España necesita tener la pelota. No conoce otra forma de jugar." En cambio, Argentina encuentra su fortaleza en otra dimensión. "Argentina es una selección resistente e imprevisible"

El periodista español aseguró que la capacidad del seleccionado argentino para levantarse después de cada golpe es uno de sus mayores atributos. "Sois los inmortales", dijo entre risas. Y explicó: "España no podrá sentirse tranquila aunque consiga ponerse en ventaja. Un gol no alcanza para confiarse frente a un equipo que ya volvió varias veces del otro lado de la vida."

Argentina mantiene la intensidad durante todo el partido sin perder claridad.

El liderazgo silencioso de Scaloni

Lagunas también destacó el trabajo realizado por Lionel Scaloni. Consideró que el entrenador logró encontrar el equilibrio emocional justo para competir al máximo nivel. "Hay veces que un entrenador debe motivar y otras debe tranquilizar. Scaloni encontró ese punto perfecto."

A su entender, Argentina mantiene la intensidad durante todo el partido sin perder claridad. "Tiene la agresividad necesaria, pero esa competitividad no se consume rápido. Dura los 90 minutos y, si hace falta, aparece un plus emocional en el tramo final."

El editor de Panenka también cuestionó una mirada simplificada que todavía existe en parte del fútbol europeo sobre la Selección Argentina. "En España muchas veces se presenta a Argentina solamente como un equipo combativo y emocional." Pero enseguida aclaró: "Es un equipo que juega muy bien al fútbol."

Entre los futbolistas que más lo impresionaron mencionó especialmente a Enzo Fernández, a quien considera una de las grandes figuras del Mundial. "No me extraña que el Real Madrid esté intentando reunir el dinero para ficharlo." Y, naturalmente, reservó un párrafo aparte para Lionel Messi. "Tiene la carta más ganadora que existe en este deporte."

"Hay veces que un entrenador debe motivar y otras debe tranquilizar. Scaloni encontró ese punto perfecto."

Una final que también une

Más allá del resultado, Lagunas cree que este partido dejará una imagen muy poco habitual en el fútbol internacional. "Estoy convencido de que, en muchos hogares argentinos, si no gana Argentina, no estará mal que gane España." Y aseguró que el sentimiento también se repite al otro lado del océano. "Aquí pasa exactamente lo mismo. Si no puede ganar España, la segunda selección de muchísimos españoles es Argentina."

Quizás esa sea la mayor particularidad de esta final del Mundial 2026. No sólo enfrentará a dos de las mejores selecciones del planeta. También pondrá cara a cara a dos pueblos separados por un océano, pero unidos por una historia común y por una manera de entender que el fútbol, muchas veces, es mucho más que un juego.

La entrevista con el periodista español Aitor Lagunas