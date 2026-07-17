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Domingo 16hs

La cábala vuelve a escena: Argentina repetirá con España, la misma camiseta que usó en la final con Francia

La FIFA hizo oficial la camiseta con la que ambos equipos jugarán la definición del domingo. Argentina repetirá con relación a Qatar 2022.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 17 de julio de 2026 a las 12:42
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Indumentaria oficial para Argentina contra España de cara a la final

Se ultiman detalles de cara a la final del domingo 16hs en Nueva Jersey. La Selección Argentina se enfrentará a España en búsqueda de un nuevo título del mundo, y la FIFA ya dio a conocer la indumentaria: camiseta oficial para ambos, y el juez vestido de negro.

Argentina repetirá el mismo conjunto que utilizó en la final del 2022 contra Francia, y que utilizó en los dos duelos ante Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza: Camiseta titular bastonada celeste y blanco, pantalón y medias blancas.

Además, Emiliano Martínez estará completamente vestido de verde, también similar a la final ante Francia hace tres años y medio.

indumentaria oficial para ambo equipos

Por su parte, España también volverá a utilizar su camiseta titular: roja con mangas azules y detalles en amarillo. Pantalón y medias también azules. Los arqueros estarán íntegramente de Celeste.

En su única final del mundo, disputada en el 2010, el seleccionado europeo se vistió con indumentaria alternativa frente a Países Bajos, partido que se impuso por 1-0 con tanto de Andres Iniesta.

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