Se ultiman detalles de cara a la final del domingo 16hs en Nueva Jersey. La Selección Argentina se enfrentará a España en búsqueda de un nuevo título del mundo, y la FIFA ya dio a conocer la indumentaria: camiseta oficial para ambos, y el juez vestido de negro.
Argentina repetirá el mismo conjunto que utilizó en la final del 2022 contra Francia, y que utilizó en los dos duelos ante Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza: Camiseta titular bastonada celeste y blanco, pantalón y medias blancas.
Además, Emiliano Martínez estará completamente vestido de verde, también similar a la final ante Francia hace tres años y medio.
Por su parte, España también volverá a utilizar su camiseta titular: roja con mangas azules y detalles en amarillo. Pantalón y medias también azules. Los arqueros estarán íntegramente de Celeste.
En su única final del mundo, disputada en el 2010, el seleccionado europeo se vistió con indumentaria alternativa frente a Países Bajos, partido que se impuso por 1-0 con tanto de Andres Iniesta.