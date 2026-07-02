En un duelo clave para su futuro, España le está ganando 1-0 a Austria por los 16vos de final del Mundial 2026. La Roja, que pasó como puntera de su zona, se puso en ventaja ante los austríacos por el tanto de Mikel Oyarzábal, que hasta ahora le da el boleto a la siguiente instancia y les hace ganar un duelo de fase eliminatoria por primera vez en 16 años. El duelo es televisado por DSports y Paramount+.

Después de un comienzo bastante frío, España fue acercándose y generando peligro, partiendo del desequilibrio de Lamine Yamal, pero también demostrando sus recursos por adentro. Cerca de la media hora, un gol anulado a Marc Cucurella fue la primera ocasión clara española, mientras que más tarde un tiro de Oyarzábal fue detenido por Alexander Schlager. Finalmente, el goleador de la Roja apareció para conectar un centro de Cucurella y establecer la ventaja del equipo de Luis de la Fuente.

Oyarzábal y la ventaja española

En la jugada que retrató una incipiente superioridad de España, su goleador en el certamen. Luego de una conducción de Pedri, la pelota le llegó a un Cucurella que sacó un centro atrás perfecto para que Oyarzábal, con un solo toque de primera, decretase el 1-0 y su tercer tanto en el Mundial.

Schlager evitó el segundo

El arquero austríaco se lució para privar a España del 2-0 con dos grandes atajadas. En la primera alcanzó a tocar un tremendo tiro libre de Álex Baena y evitó el tanto con ayuda del travesaño, mientras que en la segunda jugada y tras una desinteligencia de sus propios compañeros, apareció para tapar con el cuerpo el remate de Lamine Yamal.

El gol anulado a Cucurella

En una de las primeras jugadas de peligro, España conseguía el gol, pero éste fue invalidado. Luego de un córner despejado por el arquero Schlager, la pelota le quedó a un Cucurella que ponía el 1-0. Sin embargo, el tanto del flamante lateral del Real Madrid fue anulado por una falta previa, una carga sobre el guardameta, de Pau Cubarsí.

Formaciones

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Xavier Schlager, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer; Michael Gregoritsch. DT: Ralf Ragnick.

TV: DSports y Paramount+.

Estadio: SoFi Stadium (Los Ángeles).

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia).

La previa

El equipo de Luis De La Fuente ganó con comodidad el Grupo H luego de superar el traspié del empate con Cabo Verde en el debut. Encaminó su clasificación goleando 4-0 a Arabia Saudita y venció 1-0 a Uruguay para terminar como primero con siete unidades. El entrenador confirmó que Lamine Yamal "está para jugar todo lo que se deba exigir", pero tendrá dos bajas para el partido: Nico Williams, con una pequeña lesión en el aductor, apunta a estar listo para un hipotético duelo de octavos, mientras que Yeremy Pino tiene un esguince acromioclavicular tras un choque en el partido con Uruguay y también apunta a estar si España avanza de ronda.

Lamine Yamal, ilusionado por una gran noche mundialista.

Además de su mala racha en duelos mata-mata, España tiene una pequeña deuda, ya que Austria se quedó con el único antecedente mundialista entre ambos: fue el 3 de junio de 1978, en la Copa del Mundo de Argentina y en el Estadio José Amalfitani. En aquella ocasión, el seleccionado austríaco se impuso por 2-1, con goles de Walter Schachner y Hans Krankl, mientras que el tanto de los ibéricos fue convertido por Dani.

Por su parte, y pese a clasificar como segundo del Grupo J, Austria llegó con lo justo a esta instancia luego de estar algunos minutos eliminado. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick comenzó su camino con una victoria por 3-1 sobre Jordania, luego cayó 2-0 frente a Argentina y selló su clasificación con el empate 3-3 ante Argelia que Sasa Kalajdzic consiguió en el octavo minuto de descuento.