El empate entre Austria y Argelia en el Mundial 2026 quedó envuelto en una tormenta de sospechas luego de una serie de imágenes que rápidamente recorrieron el mundo. El 3-3 final no solo clasificó a ambos seleccionados a los 16avos de final, sino que además dejó eliminado a Irán, que dependía de otro resultado para seguir en competencia.

Todo ocurrió en un desenlace cargado de tensión y confusión. A los 90+3 minutos, Riyad Mahrez apareció para marcar el 3-2 parcial a favor de Argelia, un tanto que modificaba completamente el panorama del grupo y dejaba afuera a Austria. Lo que sucedió inmediatamente después fue lo que encendió todas las alarmas.

Las cámaras captaron cómo varios integrantes del banco austríaco ingresaron al campo de juego en medio de fuertes reclamos hacia los futbolistas argelinos. Las imágenes mostraron gestos de enojo y discusiones desesperadas que, para muchos fanáticos, parecían estar relacionadas con un supuesto acuerdo para mantener el empate y asegurar la clasificación de ambos equipos.

En medio de la tensión, los jugadores de Argelia intentaron tranquilizar la situación. Apenas unos segundos más tarde llegó el inesperado 3-3, un resultado que terminó beneficiando tanto a los africanos como a los europeos. La rápida igualdad alimentó todavía más las teorías sobre un posible pacto tácito entre ambos seleccionados.

Las redes sociales explotaron casi de inmediato. Miles de usuarios comenzaron a compartir los videos del cierre del partido y señalaron la reacción de los futbolistas de Austria como una prueba llamativa de que existía algún tipo de entendimiento previo entre las dos selecciones para no perjudicarse mutuamente.

La polémica no tardó en trasladarse también a los programas deportivos y a los medios internacionales. Muchos analistas remarcaron que el comportamiento de los suplentes austríacos resultó extraño y que el desarrollo de los minutos finales dejó demasiadas dudas. Otros, en cambio, sostuvieron que no hay pruebas concretas y que todo puede explicarse por el nerviosismo propio de un partido decisivo.

¿Amaño de partido en el grupo de Argentina?

Hasta ahora, ni la FIFA ni las federaciones de Austria y Argelia emitieron comunicados oficiales sobre lo ocurrido. Tampoco existe evidencia concluyente que confirme la existencia de un arreglo. Sin embargo, el episodio ya se transformó en uno de los momentos más discutidos del Mundial 2026.

Mientras tanto, los hinchas de Irán expresaron su indignación y apuntaron directamente contra ambos seleccionados. El escandaloso final quedó marcado como una de las escenas más controvertidas de la Copa del Mundo y promete seguir generando debate durante mucho tiempo.