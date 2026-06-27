En el marco de la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, España derrotó a Uruguay 1 a 0 en el Estadio Ciudad de Guadalajara, en México, un cruce decisivo que marcó la salida de los sudamericanos en el Grupo H que terminó clasificando a Cabo Verde como escolta y convirtiéndolo en el próximo rival de la Argentina en Miami por los 16avos de final.

Los campeones europeos asumieron la posesión de la pelota desde los primeros minutos, sin peligro para un Uruguay ordenado en propio campo, buscando hacer pie. La primera visita de los charrúas al área rival fue mediante una jugada de pelota parada en la que el arquero Unai Simón no se mostró dominante.

En 18 minutos, España acumuló su sexto tiro de esquina en una clara señal del dominio territorial que ostentó ante Uruguay, pero sin peligro y el partido se mantuvo sin goles ni remates al arco hasta la primera pausa de rehidratación. Lo de la Celeste definitivamente fue un plan, jugar cerca de su propia área sin ceder espacios.

A la vuelta de la pausa, sobre el minuto 26, la más peligrosa fue uruguaya con la recuperación de Federico Valverde por la derecha y el centro que no llegó a desviar Darwin Núñez con el taco.

A los 41, cuando la tenencia de España aburría y no lograba romper la defensa rival, un centro desde la derecha encontró a Alex Baena que con un remate cruzado hizo picar la pelota ante de llegar al arquero Fernando Muslera, quien no respondió bien y se le terminó metiendo la pelota por el segundo palo. El cuestionado 1 de Estudiantes de La Plata y otra floja respuesta en la Copa del Mundo.

El complemento vino con un cambio de peso en Uruguay. El arquero Muslera se quedó en los vestuarios y el que salió a jugar fue Sergio Rochet. No fue la única gran decisión de Marcelo Bielsa en el transcurso del partido porque a los 11 minutos sacó al experimentado Federico Valverde para permitir el ingreso de Federico Viñas.

Fue un primer cuarto de hora de pierna fuerte en el complemento de parte de la Celeste, pero sin imaginación para generarle peligro a un rival que ganaba y seguía apostando por la tenencia de la pelota.

A falta de 4 minutos se salvó Uruguay. El ingresado Ferrán Torres malogró un mano a mano a favor de España que tuvo la definición del partido y la sentencia para su rival que soñaba con llegar al gol que lo llevara a la siguiente ronda, algo que no sucedió y terminó despidiendo a los de Marcelo Bielsa y clasificando a Cabo Verde pára enfrentar a la Argentina el 3 de julio en Miami por los 16avos de final.

Síntesis

Uruguay 0: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria; Manuel Ugarte, Agustín Canobio Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

España 1: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Mikel Merino, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mike Oyarzabal, Alex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Gol: PT 41 Baena (E),

Cambios: PT 45' Nicolás De la Cruz por Ugarte (U). ST al inicio Sergio Rochet por Muslera (U), 11' Federico Viñas por Valverde (U), 14' Dani Olmos por Pedri (E) y Fabián Ruiz por Merino (E), 2}0' Yeremy Pino por Baena (E), 24' Brian Rodríguez por Sanabria (U), 31' Nico Williams por Yamal (E) y Ferrán Torres por Oyarzabal (E).

Expulsado: 45+4' Canobio (U)

Árbitro: Ismail Elfath (USA)

Estadio: Ciudad de Guadalajara. Guadalajara, México.

La previa

El partido será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por la señal de Mitre Patagonia 90.5 junto al equipo del Super Mitre Deportivo que lidera Gabriel Anello directamente desde Estados Unidos, México y Canadá.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa, que llegaron a la Copa del Mundo con algunos problemas entre el plantel y el entrenador argentino, empataron 1 a 1 ante Arabia Saudita en el debut y luego igualaron 2 a 2 frente a Cabo Verde. Con dos unidades, llega a la última jornada con la obligación de sumar de a tres para clasificar a dieciseisavos de final. Por otro lado, Ronald Araújo, con una lesión muscular, evolucionó favorablemente en los últimos días pero no llegará a tiempo para medirse ante los europeos.

Los dirigidos por Luis de la Fuente, que llegaron como candidatos a la Copa del Mundo, empataron 0 a 0 ante Cabo Verde en el debut y se recuperaron con una goleada 4 a 0 frente a Arabia Saudita. Ahora, se medirán ante los charrúas con la obligación de sumar de a tres para clasificar como primeros del grupo. Por otro lado, Lamine Yamal, que jugó algunos minutos en el estreno, se mostró en una óptima condición en la segunda jornada e irá desde el arranque en la definición del Grupo H.