La histórica victoria de Ecuador frente a Alemania en el Mundial 2026 dejó muchísimos temas para analizar. Sin embargo, además del impacto deportivo que significó la clasificación de La Tri a los 16avos de final, hubo un episodio que terminó robándose parte de la atención: la inesperada broma de Zlatan Ibrahimovic sobre el look de Sebastián Beccacece.

Durante la cobertura televisiva posterior al partido, el exdelantero sueco primero se mostró muy elogioso con el rendimiento del seleccionado ecuatoriano. “Tuvieron una fantástica actuación y ganaron el partido”, comentó al analizar la actuación del equipo sudamericano tras uno de los resultados más resonantes de la Copa del Mundo.

En ese mismo análisis, Zlatan Ibrahimovic recordó que antes del encuentro había advertido que Ecuador debía aprovechar cada oportunidad que tuviera ante una potencia histórica como Alemania. Para el exfutbolista, esa mentalidad terminó siendo clave para lograr una clasificación que ya quedó marcada entre las páginas más importantes del fútbol ecuatoriano.

“Cuando jugás a ganar, jugás diferente”, aseguró el sueco, destacando la valentía con la que el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece salió a disputar el partido. Además, remarcó que el equipo asumió riesgos ofensivos y ejecutó un plan táctico muy claro. “Mis elogios para ellos”, concluyó frente a las cámaras.

Pero cuando parecía que la conversación seguiría centrada únicamente en lo futbolístico, el tono cambió completamente. Entre risas, Zlatan Ibrahimovic sorprendió a todos al preguntarle a la conductora Rebecca Lowe si utilizaba el mismo acondicionador que Sebastián Beccacece, haciendo referencia al particular peinado del entrenador argentino.

La periodista no dudó en seguir el juego y respondió con humor. “Es un gran look, eso es lo que puedo decir”, lanzó entre carcajadas, mientras en el estudio todos reaccionaban divertidos por la ocurrencia del exjugador. El fragmento no tardó en viralizarse en redes sociales y comenzó a circular en distintas plataformas.

Zlatan con un divertido comentario sobre Beccacece

Más allá del momento descontracturado, la realidad es que el gran protagonista de la jornada terminó siendo el seleccionado ecuatoriano. La victoria ante Alemania no solo significó un golpe histórico en el Mundial 2026, sino también una enorme reivindicación para el ciclo de Sebastián Beccacece, que recibió múltiples elogios por el funcionamiento y la personalidad de su equipo.

Mientras los hinchas ecuatorianos celebraban una clasificación inolvidable, la humorada de Zlatan Ibrahimovic aportó una de las imágenes más comentadas del día. Entre análisis futbolísticos, bromas y memes, el entrenador argentino volvió a quedar en el centro de la escena mundial.