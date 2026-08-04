El Torneo Clausura de la Liga Profesional jugó tres fechas y el inicio no fue el mejor para los cinco grandes. Independiente es el único que está en zona de clasificación, aunque cayó en la última fecha, los cuatro restantes están fuera y comprometidos.

River es el último de la competencia y el único que ni sumo puntos. El equipo que dirige Eduardo Coudet perdió dos de las tres fechas de local y sin marcar goles. El DT está en la cuerda floja, y si el sábado no gana ante Tigre de visitante, pondría punto final a su ciclo.

Boca aún tiene crédito; el miércoles juega 19hs ante Estudiantes por el postergado de la fecha 2. El elenco del “Vasco” suma apenas un punto de los 6 que disputó, cayó feo ante Riestra en el debut, y rescató un punto en Rosario ante Newell´s. si gana se mete entre los 8.

Racing y una derrota con un duro mensaje a su dirigencia por parte de los hinchas

Por su parte Independiente, es el único que está entre los 8 dentro de su grupo. El equipo de Gustavo Quinteros perdió de visitante el lunes ante Vélez, el puntero del Grupo A. el Rojo suma 6 y es escolta junto a Gimnasia de Mendoza e Instituto.

Racing es otro que está en crisis. Tras la salida de Gustavo Costas, la dirigencia de Diego Milito es duramente apuntada, y tras la dura derrota de local 3-1 ante Tigre, quedó 9no con 4 puntos, e insultos de los hinchas contra la dirigencia.

San Lorenzo pierde de visitante y gana de local. Con 3 puntos está en el puesto 11 del Grupo A, tratando de resolver problemas institucionales para mejorar en lo deportivo. El equipo de Gorosito tiene 3 puntos, generó chances en Santiago del Estero ante Central Córdoba, pero cayó por la mínima.

Boca suma 1 punto y 5 goles en contra en dos fechas

Con tres fechas disputada, Vélez es el único puntero del Grupo A con tres victorias. Por otro lado en el grupo B, Argentinos y Barracas Central lideran con puntaje perfecto.

En la próxima fecha, Boca recibe en cancha de Huracán al líder Vélez, mientras que Independiente juega en Avellaneda ante Platense, ambos el sábado, al igual que River ante Tigre.

El domingo desde las 16hs habrá clásico entre San Lorenzo recibiendo a Huracán, Racing va contra el líder del B: Argentinos Juniors, desde las 20.15.