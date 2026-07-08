La FIFA tomó una decisión que no tardó en generar repercusiones en la previa de uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. El organismo confirmó que el argentino Facundo Tello será el árbitro principal del encuentro entre Francia y Marruecos, acompañado por una terna completamente argentina.

La elección llamó la atención rápidamente debido al contexto que rodea a ambas selecciones. Desde la final del Mundial de Qatar 2022, donde Argentina derrotó a Francia en una definición histórica, la rivalidad deportiva entre ambos países creció notablemente y cada enfrentamiento, declaración o episodio relacionado suele quedar bajo la lupa.

En ese escenario, las primeras reacciones llegaron desde la concentración francesa. El entrenador Didier Deschamps fue consultado por la designación y respondió con cautela, aunque dejó una frase que no pasó inadvertida.

"Las designaciones ya están hechas y no puedo hacer nada al respecto. Espero que los árbitros argentinos estén a la altura de Letexier, que dirigió el otro partido", señaló el seleccionador francés en conferencia de prensa.

Si bien evitó cuestionar directamente la decisión de la FIFA, sus palabras fueron interpretadas como un mensaje claro para el equipo arbitral que encabezará Tello en un partido de máxima tensión y con un boleto a semifinales en juego.

Entre los futbolistas franceses también hubo consultas sobre el tema. Sin embargo, la mayoría eligió bajar el tono a la discusión. El defensor Dayot Upamecano dejó en claro que el plantel busca enfocarse exclusivamente en lo futbolístico.

"No me voy a centrar en quién es el árbitro. Nunca lo hemos hecho antes. Nos vamos a centrar en Marruecos. Lo que queremos es ganar este partido, eso es lo único que nos importa", afirmó el central.

Por su parte, el arquero Robin Risser también rechazó cualquier polémica y defendió la capacidad del cuerpo arbitral designado por la FIFA.

"No debemos caer en la paranoia. Hay cierta amargura desde hace algunos años, desde la última final del Mundial. Es parte del juego. Si estos árbitros están aquí es porque están a la altura de esta competición", sostuvo.

La terna estará integrada por Facundo Tello como árbitro principal, Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes, mientras que Darío Herrera será el cuarto árbitro y Cristian Navarro el quinto oficial. Será la primera vez en esta Copa del Mundo que un partido cuente con un equipo arbitral íntegramente argentino.

De esta manera, antes de que la pelota comience a rodar, la designación ya se convirtió en un tema de conversación. Mientras Francia busca volver a las semifinales y Marruecos sueña con seguir haciendo historia, todas las miradas también estarán puestas sobre Tello y sus colaboradores en un encuentro que promete emociones dentro y fuera de la cancha.