Las competencias quedaron atrás, pero el reconocimiento construido durante años abrió un camino diferente. Luciana Aymar encontró una nueva manera de aprovechar todo lo aprendido en la elite y hoy reparte su tiempo entre emprendimientos, conferencias y acuerdos comerciales. Su presente ya no pasa por disputar partidos, aunque conserva una fuerte conexión con el deporte.

La ex capitana de Las Leonas se retiró de la actividad profesional en 2014, luego de convertirse en una de las figuras más importantes de la historia del hockey. En lugar de apartarse por completo, comenzó a trasladar su experiencia hacia espacios relacionados con el liderazgo, la comunicación y el crecimiento de las mujeres dentro de distintas disciplinas.

Una de sus facetas actuales es la de speaker corporativa. En sus presentaciones aborda temas como el trabajo en equipo, la resiliencia, la motivación y el alto rendimiento. Durante 2025, por ejemplo, participó de una charla organizada por SanCor Salud en Rosario. También fue elegida, junto a Javier Zanetti, como embajadora de Grupo Gaman por los valores asociados a sus respectivas trayectorias.

El proyecto empresarial más importante de Luciana Aymar es Women4Sports, una firma creada en Chile a fines de 2020. La exjugadora participa como socia y accionista de la compañía, que busca conectar a deportistas con marcas, clubes y universidades. Para lograrlo desarrolla campañas de marketing, contenidos, eventos y servicios de consultoría enfocados en el deporte femenino.

Entre sus trabajos más reconocidos aparece la iniciativa “Nunca Bajemos los Brazos”, realizada junto a Rexona para visibilizar las desigualdades de género. La campaña recibió cuatro premios Effie durante 2025, incluido el Gran Effie. Ese reconocimiento fortaleció la posición de la empresa y mostró el alcance comercial que pueden conseguir los proyectos centrados en las atletas.

La compañía también organiza la carrera nocturna Womens Night Out en Santiago, que reunió a más de 5.000 participantes en 2025 y proyectó superar las 6.000 corredoras en 2026. A esa propuesta se sumó ÉPICAS, un libro publicado en 2024 que recupera las historias de 80 deportistas chilenas y fue presentado con la participación de Aymar y el extenista Fernando González.

A más de diez años de su último partido profesional, Luciana Aymar logró construir una identidad que no depende únicamente de sus títulos. Su nombre continúa vinculado al hockey, pero ahora funciona como puente para impulsar proyectos, generar oportunidades comerciales y darle mayor visibilidad al deporte femenino.