Mauro Icardi atraviesa horas decisivas mientras intenta resolver su futuro futbolístico. El delantero, que todavía no encontró un nuevo destino para continuar su carrera, recibió además una resolución judicial favorable en medio del conflicto que mantiene con Wanda Nara. Con la autorización para salir de la Argentina ya vigente, todo indica que podría abandonar Nordelta junto a La China Suárez.

La decisión judicial puso fin, al menos por ahora, a una de las trabas que mantenían al futbolista dentro del país. Durante las últimas semanas, Mauro Icardi había quedado alcanzado por una prohibición para viajar debido a su condición de deudor alimentario. Según informó Paula Varela en Lape Club Social, Migraciones ya fue notificada y el jugador tendría vía libre para tomar un vuelo.

El periodista reveló que el próximo movimiento podría tener como destino Turquía, un país que conoce muy bien por su pasado en Galatasaray. En las últimas jornadas, el atacante incluso tuvo que retirar sus pertenencias de la vivienda que el club le había facilitado. Entre sus objetos personales también se encuentran sus perros, por lo que el viaje tendría además un fuerte componente logístico y familiar.

Sin embargo, detrás de la mudanza aparece una cuestión que sigue generando polémica: el vínculo con sus hijas, Francesca e Isabella. Varela aseguró que, desde el conflicto por los pasaportes de las menores en Italia, el futbolista mantiene contacto con ellas principalmente por WhatsApp. "Hasta ahora solo se comunica por ellas vía WhatsApp, pero no las vio, no pidió verlas", sostuvo la panelista al referirse a la situación.

Mientras tanto, el gran interrogante continúa siendo dónde jugará Icardi. Leo Paradizo aportó un dato que podría abrirle una puerta inesperada: el mercado de pases de Turquía permanece abierto durante dos semanas más, mientras que en las principales ligas europeas el cierre está previsto para el 1° de septiembre.

La dificultad, de acuerdo con el análisis del periodista, estaría relacionada principalmente con las pretensiones económicas del delantero. "Icardi no consigue club porque está pidiendo una fortuna que nadie le quiere pagar", afirmó Paradizo, dejando en claro que el aspecto financiero sería uno de los principales obstáculos para concretar una transferencia.

¿Se queda sin club?

A ese problema se suma el impacto que tuvo su prolongada recuperación de los ligamentos cruzados. Paradizo señaló que su rehabilitación tuvo "sus idas y vueltas", una situación que también puede generar reparos entre los clubes interesados. Además, explicó que en Europa el análisis excedería ampliamente el rendimiento dentro de la cancha: "En Europa son serios, si hay un jugador conflictivo en su vida personal, lo descartan. No evalúan solamente lo futbolístico".

El viaje también podría estar relacionado con la situación familiar de La China Suárez y sus hijos. Según explicó Paradizo, existe la necesidad de instalarse en Turquía ante el comienzo del ciclo escolar. "Tengo entendido que se quiere ir porque los chicos también tienen que arrancar el colegio allá por el sistema que tienen", afirmó. Así, entre la Justicia, su relación con Wanda Nara, sus hijas y la búsqueda de un equipo, Mauro Icardi atraviesa un momento clave.