El Mundial de Estados Unidos no terminó de cerrar sus historias para Paula Varela, quien volvió a sorprender en Intrusos al contar un dato reservado sobre uno de los integrantes de la Selección Argentina. La panelista aseguró que durante la competencia hubo jugadores que aprovecharon su condición de solteros para disfrutar de algunas noches lejos de la concentración.

La historia que relató tuvo como protagonista a un futbolista joven que no estaba en pareja ni casado. De acuerdo con la versión de Paula Varela, después de un partido importante el jugador habría subido a un barco acompañado por dos mujeres. El episodio, sin embargo, no habría quedado solamente en aquella salida, ya que las jóvenes aparecieron posteriormente en otro momento junto al futbolista.

"Es verdad que en el Mundial, un jugador joven, ¿no? que no es casado ni nada, se fue después de un partido importante, a un barco con dos señoritas", contó la periodista durante el programa. Luego explicó que, al día siguiente, mientras varios integrantes del plantel estaban junto a sus familias, la presencia de las dos mujeres generó comentarios entre algunos compañeros.

Según el relato, algunos futbolistas habrían tenido que intervenir porque sus parejas comenzaron a preguntar quiénes eran las jóvenes que estaban cerca del integrante soltero del plantel. "Fueron otros jugadores y le dijeron 'che, boludo, bajá porque mi jermu me está diciendo: ¿y estas dos que están con este quiénes son?'", recordó Varela, quien inicialmente aseguró que no pensaba revelar identidades.

Sin embargo, la periodista terminó cambiando de postura cuando Leo Paradizo, columnista deportivo de América, admitió que había escuchado versiones sobre los solteros de la Selección. "Tengo data, tengo data, y tengo nombres, pero no, no los voy a decir", había advertido Varela antes de que la conversación avanzara y terminara dando nuevas pistas sobre el protagonista.

"Bueno, es soltero, y estaba con dos chicas. ¿El Flaco le dicen? ¿Y está bueno? El flaco López. Parece que en el Mundial lo pasó bien", lanzó finalmente la panelista, dejando expuesto a José Manuel Alberto López como el futbolista al que hacía referencia. La revelación generó sorpresa entre sus compañeros de Intrusos por los detalles del supuesto encuentro.

La Selección sigue en boca de todos

Pero la historia todavía tenía un dato más llamativo. Paula Varela aseguró que una de las mujeres que habría acompañado al futbolista durante aquella salida tenía un vínculo familiar con otro integrante del plantel argentino. "Una de las chicas con las que estuvo es hermana de otro jugador, encima", afirmó ante la sorpresa de Rodrigo Lussich y Leo Paradizo.

La revelación rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa, especialmente por el misterio alrededor de la identidad de la joven y su supuesto parentesco con otro futbolista. Así, Paula Varela, Leo Paradizo, Rodrigo Lussich y el nombre de José Manuel Alberto López quedaron involucrados en una de las historias más llamativas que surgieron alrededor de la intimidad del plantel argentino durante el Mundial.