Fernando Gago atraviesa una etapa de recuperación después del infarto de miocardio que sufrió mientras dirige a Universidad de Chile. El entrenador fue atendido de urgencia, evolucionó de manera favorable y ya recibió el alta médica, aunque su cuadro obligó a encender todas las alarmas.

El episodio no quedó en un simple susto. Fernando Gago debió ser sometido a una angioplastia con colocación de un stent coronario, un procedimiento destinado a restablecer la circulación sanguínea y estabilizar su estado después del infarto.

La preocupación aumentó porque el exentrenador de Boca ya había mostrado señales de malestar antes de ser trasladado a un centro de salud. Según trascendió desde el entorno del club chileno, durante gran parte de la jornada se sintió incómodo, pero igualmente decidió estar al frente del equipo.

Incluso después del partido ante O’Higgins, algunos advirtieron que no se lo veía bien en la conferencia de prensa. Ese deterioro terminó derivando en la atención médica que confirmó la gravedad del cuadro y la necesidad de intervenirlo de manera inmediata.

Además del tratamiento, los médicos le habrían marcado cambios concretos en su rutina diaria. En Chile pusieron el foco en dos hábitos que formaban parte de su vida cotidiana: el tabaco y el consumo excesivo de café, dos factores que ahora deberá dejar de lado.

El dato fue expuesto con una descripción contundente sobre su día a día en el predio de La Cisterna. “No es extraño verlo fumar en algún rincón del centro deportivo ubicado en La Cisterna. También se le suele ver tomando café, igualmente en demasía. Ambos le fueron prohibidos tras sufrir el infarto”, publicó el periódico.

La salud de Fernando Gago quedó bajo seguimiento médico, aun cuando la evolución inicial fue positiva. El alta no implica una vuelta inmediata a la normalidad, sino el comienzo de una recuperación que deberá incluir controles, descanso y una modificación fuerte de ciertos hábitos.

Por ahora, el entrenador inicia una etapa clave después de un episodio que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Su regreso pleno dependerá de cómo avance la recuperación y de la adaptación a las indicaciones médicas que recibió tras el infarto.