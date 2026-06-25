El cumpleaños de Lionel Messi tuvo un regalo pensado desde la intimidad del grupo. En plena concentración por el Mundial 2026, los jugadores de la Selección Argentina prepararon una remera especial para homenajear al capitán y dejaron al descubierto una frase que emocionó a los hinchas.

La primera imagen la compartió Rodrigo De Paul y rápidamente llamó la atención en redes. En la foto se veía a Lionel Messi rodeado por sus compañeros, todos vestidos con una camiseta blanca que tenía en el frente una imagen distinta: cada futbolista llevaba estampada una foto propia junto al diez.





Ese detalle ya había generado emoción, pero todavía faltaba conocer la parte más fuerte del homenaje. La incógnita se resolvió cuando Nicolás Tagliafico mostró la espalda de la remera y reveló que allí había una especie de carta abierta firmada por el plantel.

El mensaje completo decía: "A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles... ¡Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! Feliz cumpleaños capitán, te amamos. ¡Que seas inmensamente feliz!".

La dedicatoria tuvo un impacto inmediato porque no apuntó solo al cumpleaños de Lionel Messi, sino también a todo lo que representa para sus compañeros. Muchos de ellos crecieron viéndolo jugar, lo tuvieron como referente y después compartieron con él las conquistas más importantes de la Selección Argentina.

Entre todas las palabras, el tramo "lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos" fue el que más se replicó entre los fanáticos. La frase resume el sentimiento de una generación que no solo admiró al capitán desde afuera, sino que pudo acompañarlo en la Copa América, la Finalissima, Qatar y este nuevo camino mundialista.

El homenaje también mostró el clima interno de la Scaloneta. Lejos de tratarse de un simple saludo de cumpleaños, la camiseta funcionó como una demostración de afecto colectivo para Lionel Messi, en un momento donde el equipo vuelve a estar unido detrás de su líder.