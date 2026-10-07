Arrancó una nueva etapa en la selección Argentina, el post Lionel Messi. Con la continuidad, casi definida, de Lionel Scaloni, inició un nuevo proceso de recambio y nuevas ideas de juego, donde dos nombres picaron en punta: Nico Paz, y Agustín Giay.

El mediocampista creativo del Como se mostró como un posible sucesor y portador de la camiseta 10 de la selección. El juvenil mostró otra cara en los tres amistosos, donde además de convertir tres goles, uno en cada partido, se hizo cargo del juego en gran parte. el pibe de 22 años, que nació en España y eligió a Argentina, recibió la última asistencia de Lionel en la selección, y marcó un golazo ante Benin.

convirtió cuarto goles con la casaca albiceleste, todos durante este 2026: En el 2-1 sobre Mauritania en marzo, el segundo del 4-0 sobre Bolivia, el cuarto del 7-0 a Burkina Faso y el segundo del triunfo de anoche.

Por su parte, Agustín Giay también mostró estar a la altura. El lateral por derecha, que estivo muy cerca de integrar al lista final del mundial pasado, disputó los tres partidos amistosos y cumpliendo ampliamente las expectativas.

El santafesino, hoy jugador del Palmeiras, ocupó el lateral por derecha, en principio por las bajas de los clásico jugadores: Molina y Montiel; aunque desde adentro de la Selección, remarcan que será una de las nuevas caras en este proceso camino al mundial 2030.

“Tenemos que ver más cosas todavía, pero se vieron cosas buenas” dijo Scaloni en Conferencia, agregando además que “ A nivel individual son jugadores fiables los dos. Nico jugó más parecido a lo que jugó en su equipo. En líneas generales se llevan bien, se conocen por haber jugados juntos y eso es positivo. Es un tándem que empieza a aparecer y estamos contentos”. Sostuvo el DT.

Se suman a la lista Valentín Barco, y Gianluca Prestianni, ambos con buenos minutos en los anteriores juegos, y que mostraron buenas actuaciones.

A lo largo de los tres partidos, Scaloni les dio minutos a 8 nuevos jugadores: Tomás Palacios, Santiago Castro, Matías Soulé, Román Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez y Leonel Flores, el último jugando en los minutos finales con Messi.