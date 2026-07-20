¿Cuánto aumentó el interés por la camiseta de Ferran Torres en España?

El seleccionado de España levantó ayer domingo su segunda Copa del Mundo tras vencer por 1 a 0 a Argentina en la final del Mundial 2026 que tuvo por escenario al MetLife Stadiumde Nueva Jersey en las afueras de Nueva York. Tras el 0 a 0 en los 90 minutos, España siguió tomando el control del partido en el alargue, y a los 116’, Ferran Torres marcó el gol del triunfo.







Luego de haber recibido varias críticas durante el Mundial, finalmente el delantero del Barcelona fue el autor del gol, lo cual impulsó un 7.500% las búsquedas de su camiseta en internet en Google.

Además, los botines que llevaba el delantero también tuvieron un crecimiento increíble tras el gol que marcó: las Shadow Elite 4 de Under Armour tuvieron un incremento de búsquedas de un 270%.